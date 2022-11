Wacker Burghausen steckt im Herbstblues

Nach fünf Niederlagen in Folge fehlt das Selbstvertrauen bei Regionalligist SV Wacker Burghausen. Trainer Hannes Sigurdsson ist nun als Motivator gefordert.

Ein klares Saisonziel wollte der damals neue Wacker-Trainer Hannes Sigurdsson vor dem Ligaauftakt nicht so recht formulieren. Nach dem geglückten Start war jedoch eines klar gewesen: Wacker Burghausen möchte in der Regionalliga Bayern vorne mitmischen. Das hatte die Truppe des Isländers, die nur eines der ersten 14 Saisonspiele verlor, zunächst also gut hinbekommen. Mittlerweile ist der einzige Aufstiegsplatz der Regionalliga Bayern aber in weite Ferne gerückt. Schuld daran ist der aktuelle Negativtrend: Sechs der vergangenen sieben Partien gingen verloren, zuletzt hagelte es fünf Pleiten in Folge. "Es wäre naiv zu sagen, wir sind Siebter und haben mit dem Abstieg nichts zu tun", warnt Kapitän Christoph Schulz angesichts von nurmehr sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz 15. Wacker steckt - wie im vergangenen Jahr - mitten im Herbstblues.

Und das, obwohl der Oktober zunächst ordentlich begann. Nach 14 Spieltagen stand Wacker auf Platz 3, fünf Punkte hinter dem damaligen Tabellenführer Würzburg, der am darauffolgenden Spieltag zum Spitzenspiel nach Unterfranken eingeladen hatte. "Der Knackpunkt", meint der verletzte Schulz. "Zur Pause führen wir 1:0. Dann geben wir das Spiel aus der Hand." Statt auf zwei Punkte Rückstand zu verkürzen, verlor Wacker mit 1:3. Dies war der Startpunkt einer Talfahrt, die - sieben Spieltage später - einen Zwischenstopp bei satten 21 Zählern Rückstand auf Platz 1 einlegt.

"Müssen nach vorne schauen"

Für Trainer Sigurdsson ist die aktuelle Situation dennoch kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen - ganz im Gegenteil. "Wir haben noch 17 Spiele und müssen nach vorne schauen. Vor allem müssen wir nach oben, denn da gehören wir hin", betont der 39-Jährige. Sein Kapitän äußert sich derweil pessimistischer. "Natürlich müssen wir nach unten schauen", betont Schulz und fügt an: "Wenn wir vor der Winterpause noch mehr Spiele verlieren, stecken wir mitten im Abstiegskampf."

Die zu Recht gestellte Frage der Anfangswochen, ob Wacker in dieser Spielzeit der Aufstieg gelingen kann, scheint indes beantwortet. Genauso wie die Frage nach den Gründen für die Krise. Sowohl Sigurdsson als auch Schulz erklären das aktuelle Scheitern mit der Verletztenmisere. Zuletzt haben zwölf der insgesamt 22 Spieler gefehlt. Aufgefüllt wurde der Kader über Wochen hinweg mit A-Junioren, von denen schlichtweg keine Wunder erwartet werden können. "Ich vertraue ihnen", stellt der Trainer klar, aber grundsätzlich sei von den A-Junioren fußballerisch keinesfalls das Gleiche zu erwarten wie von erfahrenen Regionalliga-Kräften. "Die Jüngeren müssen reinkommen, ohne großen Druck zu verspüren. Das ist momentan nicht möglich", betont Sigurdsson, der auch von den Jüngeren die richtige Mentalität erwartet.

Apropos Einstellung: Jenes Selbstvertrauen, das der Kader zu Saisonbeginn ausstrahlt hatte, ist indes verflogen. "Einstudierte Mechanismen, die früher geklappt haben, laufen nun schief", bekräftigt Schulz. "Es scheint so, als wären manche Spieler froh, wenn sie den Ball nicht bekommen."

Der 26-jährige Kapitän, der mit 170 Einsätzen für Wacker zurzeit wichtiger denn je wäre, kann momentan aber nur zuschauen. Er hat sich in Würzburg einen Adduktorenabriss zugezogen. Den Start der Vorbereitung im Frühjahr wird der gebürtige Passauer wohl verpassen, allerdings hofft er darauf, Ende Februar wieder mit dem Team trainieren zu können. Bis zur Winterpause sind es derweil noch drei Partien: in Vilzing, gegen Aschaffenburg und in Unterhaching - wahrlich kein leichtes Programm. Kommt die Pause also zur rechten Zeit? "Unbedingt", meint Schulz. "Langweilig", findet Sigurdsson. "Ich freue mich immer aufs nächste Spiel. Und darauf, dass alle wieder fit sind."