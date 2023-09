Wacker Burghausen: Sigurdsson muss gehen, Berg übernimmt

Trainerwechsel bei Regionalligist Wacker Burghausen: Hannes Sigurdsson wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt, für ihn übernimmt sein bisheriger "Co" Robert Berg.

Man habe nach der jüngsten 0:3-Niederlage gegen Türkgücü München am vergangenen Freitag auf die zuletzt mangelhaften Ergebnisse reagiert, schreibt der Verein in einer Meldung. Heißt: Hannes Sigurdsson muss gehen, sein bisheriger Co-Trainer übernimmt. Bereits am Dienstagabend wird der 48-jährige A-Lizenz-Inhaber Robert Berg bei der Nachholpartie gegen die SpVgg Greuther Fürth II an der Seitenlinie stehen.

Sigurdsson übernahm in der vergangenen Saison in Burghausen, landete am Ende mit dem Team auf Rang sieben. Doch schon da habe man sich im letzten Drittel der Spielzeit noch in unmittelbarer Abstiegsgefahr befunden, urteilt der Verein. Nach nur zwei Siegen in neun Spielen in dieser Saison - was aktuell den Abstiegs-Relegationsplatz 15 bedeutet - habe man reagieren müssen.

"Wir hinken unseren Ansprüchen deutlich hinterher. Es hilft nicht, dass wir in jedem Spiel eigentlich gut gespielt haben und nah dran waren. Am Ende ist Fußball ein Ergebnissport und die Ergebnisse haben nicht gepasst", so WBFG-Geschäftsführer Andreas Huber. "Wir haben mit Robert Berg nun einen Mann an der Seitenlinie, der die Situation als Cheftrainer bestens aus seinen vorherigen, sehr erfolgreichen Stationen beherrscht. Zudem kennt er die Mannschaft seit mehreren Monaten und kann sofort neue Impulse setzen."

Berg wird zur Dauerlösung

Robert Berg, der zuvor im Herrenbereich schon den SV Erlbach und in Österreich Union Ostermiething coachte, kam erst in diesem Sommer nach Burghausen und wird nun nach wenigen Monaten schon zur fixen Nachfolgerlösung für Sigurdsson: "Natürlich hätte ich mir das etwas anders vorgestellt und gehofft, dass wir zusammen einen besseren Start hinbekommen. Die Zusammenarbeit mit Hannes war immer vertrauensvoll und gut, leider sind wir in einen negativen Lauf gekommen", erklärt er. Für ihn soll nun noch ein passender Assistenztrainer gesucht werden.