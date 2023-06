Wacker Burghausen holt Aufstiegsmacher Berg an Sigurdssons Seite

Dass er Teams nach oben führen kann, hat Robert Berg (48) mehrmals bewiesen. Bei Wacker Burghausen soll er seine Expertise nun in anderer Rolle einbringen.

Dass er Mannschaften nach oben führen kann, das hat Robert Berg schon bewiesen: Mit dem TSV Peterskirchen ging es bis in die Bezirksliga, mit dem SV Kirchanschöring in die Landesliga, mit dem SV Erlbach in die Bayernliga und mit UFC Stampf-Bau Ostermiething in die vierthöchste Spielklasse Österreichs. Alles als Cheftrainer. Das ist jetzt anders: Der Versicherungsfachmann aus Peterskirchen ist erstmals "nur" Co-Trainer, assistiert künftig in Burghausen Cheftrainer Hannes Sigurdsson. "Das wird sicher eine Umstellung", sagt der A-Lizenz-Inhaber.

Lange vorbereiten konnte sich Robert Berg nicht: "Das Engagement hat sich kurzfristig ergeben." Eigentlich hatte er Ostermiething für eine weitere Saison zugesagt. Dann kam Wacker. "Das hat jetzt einfach gepasst." Schon das eine oder andere Mal habe es Kontakt zu anderen Teams in der Liga gegeben. "Da hat es aber vom Timing her nicht gestimmt."

Am Ende stehst du auf dem Platz und es wird genauso Fußball gespielt. Robert Berg

Berg ist ein Netzwerker, hat viele Kontakte und legt Wert darauf, diese zu pflegen. Durch das freundschaftliche Verhältnis zu den Offiziellen in Ostermiething, das in den vergangenen sechs Jahren entstanden ist, sei es auch möglich gewesen, den Verein trotz mündlicher Zusage doch noch zu verlassen. "Sie haben meine Situation verstanden." Immerhin hat Berg große Erfolge in Oberösterreich gefeiert: Er hat das Team aus dem Bezirk Braunau von der sechst- in die vierthöchste Spielklasse geführt. "Aber da herrscht schon ein großer Niveau-Unterschied zur vierten Liga in Deutschland: Es gibt eine größere Leistungsdichte, es wird viel körperbetonter und mit höherem Tempo gespielt."

Klare Aufteilung

Völlig neu ist es für ihn dennoch nicht: "Am Ende stehst du auf dem Platz und es wird genauso Fußball gespielt." Und Burghausen ist ihm als höchstklassiges Team aus "seinem" Inn-Salzach-Kreis auch nicht fremd. Die Hauptverantwortung trägt aber ein anderer: "Die Aufteilung ist ganz klar: Hannes Sigurdsson trifft die letzten Entscheidungen." Menschlich würden die beiden gut harmonieren, sagt Berg. Drei Treffen hat es bereits gegeben. "Man kann sagen, wir verfolgen die gleiche Linie."

Doch wie kann er als "Co" einwirken, dass Wacker eine bessere zweite Hälfte des Fußballjahres 2023 erlebt? "Ich sehe meine Stärken in der Trainingsgestaltung und im taktischen Bereich." Zwar müsse er das Team erst noch richtig kennenlernen, doch ein großer Umbruch bleibe in diesem Jahr aus: "Die Stützen sind vorhanden und spielen bereits länger zusammen. Die Abläufe sind sicherer, das macht das Arbeiten einfacher." Jetzt gilt es, alles genau kennenzulernen. "Die Station bringt mir wahnsinnig viel, wird mir auf meinem Weg weiterhelfen." Jenem Weg, der ihn selbst als Chef in die Regionalliga führen soll.