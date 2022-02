"Wachsam und konzentriert": Meppen und die Stolpergefahr

Der SV Meppen mischt weiter im Kampf um die Spitzenplätze mit. Nun wartet eine vermeintliche Pflichtaufgabe.

Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für den SVM zum Auswärtsspiel nach Hannover. In der HDI-Arena wartet Schlusslicht Havelse, gegen das die Emsländer im Hinspiel einen knappen 1:0-Sieg eingefahren haben. Die Richtung für den weiteren Saisonverlauf war damit vorgegeben: Havelse, damals noch sieglos, hängt im Tabellenkeller fest, Meppen mauserte sich zum ernstzunehmenden Mitbewerber im Aufstiegsrennen.

"Auch wenn das Tabellenbild etwas anderes zeigt, Havelse ist ein sehr guter Gegner", warnt Meppens Trainer Rico Schmitt aber vor dem Aufsteiger. Auf der Klubwebsite erinnert er an das TSV-Duell beim Spitzenreiter: "Sie haben in den letzten Spielen das auch in entsprechende Ergebnisse umgesetzt. Auswärts gelang ein respektables 1:1 beim Spitzenreiter 1. FC Magdeburg." Von seinem Team verlangt er deshalb aber wie schon in den vergangenen Spielen gegen Verl (1:0) und Mannheim (1:1) eine klare Herangehensweise: "Wir müssen wachsam und konzentriert sein. Den positiven Schwung aus den Partien gegen Verl und Mannheim nehmen wir mit nach Hannover."

Während die Langzeitverletzten Willi Evseev (Achillessehnenriss), Thilo Leugers (Kreuzbandriss), Florian Egerer (Hüft-OP) und Ole Käuper (Kahnbeinbruch) nicht zur Verfügung stehen, befindet sich Yannick Osée nach seiner Innenbanddehnung im Aufbautraining. Zurück sind dafür Constantin Frommann (nach Hüft-OP) und Jonas Fedl (nach Muskelfaserriss). Zum Kader wird wohl auch Winter-Neuzugang Mike Feigenspan zählen.