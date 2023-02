Wachablösung im VfB-Tor: Bredlow darf sich endlich beweisen

Es hatte sich abgezeichnet. Jetzt macht es Bruno Labbadia öffentlich. Stuttgarts Trainer nimmt einen Torwartwechsel vor.

Unzählige, erfolglose Male hatte Fabian Bredlow darauf gehofft. Seit Juli 2019 trägt der 27-Jährige das Trikot mit dem Brustring. Seither kämpft er um einen Startplatz. Doch immer musste er dem Keeper-Kollegen im VfB-Kader den Vortritt lassen.

Erst Gregor Kobel, der sich allerdings mit starken Leistungen den Status als Nummer 1 mehr als verdient hatte und entsprechend bei Borussia Dortmund unangefochtener Stammkeeper ist. Zuletzt Florian Müller, der allerdings seit er im Sommer 2021 zu den Schwaben kam, nur selten wirklich nachhaltig Konstanz zeigte. Vielmehr pflastern fast schon regelmäßig kleinere und größere Missgriffe seinen Weg, der jetzt erst einmal auf die Bank führt.

Bisher hielten alle Trainer, angefangen von Pellegrino Matarazzo über Michael Wimmer bis Labbadia und ganz besonders der frühere Sportchef Sven Mislintat schützend ihre Hände über den 25-Jährigen. Nachdem Müller am 18. Spieltag beim 1:2 in Leipzig die Niederlage mit einem groben Fehler eingeleitet hatte und in der vergangenen Woche wegen Magen-Darmproblemen passen musste, sieht der heutige Cheftrainer die Zeit gekommen, Bredlow eine echte Chance zu gewähren. Dabei war es "nicht geplant, den Torwart zu wechseln", wie Labbadia sagt, der allerdings der Gesamtsituation Rechnung tragen will.

Jetzt lassen wir ihn erstmal drin. Mehr kann ich nicht sagen. Bruno Labbadia

Nicht nur, dass sich Bredlow in alle den Jahren klaglos und professionell der Reservistenrolle gestellt hat, wird dem Keeper hoch angerechnet. Wie er zuletzt auf seine Nichtnominierung im Pokal in Paderborn (2:1) reagiert hat, hat dem Cheftrainer besonders gefallen. "Ich habe vor und nach dem Paderborn-Spiel mit ihm geredet und direkt nach dem Spiel nochmal zu ihm gesagt, er solle seine Enttäuschung schnell ablegen. Das hat er getan." Dazu kommt, dass der frühere Nürnberger "eine gute Trainingswoche hingelegt und sich das erarbeitet hat". Ob der Wechsel von Dauer sein wird, könne nur Bredlow mit entsprechenden Leistungen beeinflussen. "Jetzt lassen wir ihn erstmal drin", so Labbadia. "Mehr kann ich nicht sagen."

Fragezeichen hinter Sosa - Fortschritte bei Tiago Tomas

Ebenso offen ist die Antwort auf die Frage, ob Borna Sosa am Samstag gegen den 1. FC Köln auflaufen kann. "Er war zwei Tage krank. Wir hoffen, dass er heute trainieren kann", sagt Labbadia. Da der Kroate erst seit kurzem und das nach längerer Verletzungspause wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, verleiht der Gesamtsituation eine gewisse Komplexität. Seine erneute Pause sei "sehr, sehr schade, weil er noch Trainingsrückstand hat".

Dies gilt auch für Nikolas Nartey, der seine Adduktorenprobleme auskuriert hat, und Tiago Tomas, der nach seiner Bauchmuskelverletzung wieder trainiert. Der Portugiese werde "langsam herangeführt, macht aber gute Fortschritte". Noch komplett außen vor ist dagegen Serhou Guirassy (Sehnenverletzung im Adduktorenbereich). Wie lange noch, ist nicht erkennbar.