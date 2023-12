WAC will verspätet gegen Salzburg Vier-Siegpack schnüren

Nachdem das ursprünglich für Samstag angesetzte Duell zwischen Red Bull Salzburg und dem Wolfsberger AC aufgrund der anhaltenden Schneefälle auf Sonntag um 14.30 Uhr verschoben wurde, wollen die Kärntner einen Tag später als geplant ihre Siegesserie fortsetzen. Nach zuletzt drei vollen Erfolg in Serie will man auch gegen den Tabellenführer über sich hinauswachsen.

Stark anhaltende Schneefälle machten der österreichischen Bundesliga am Samstag einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Alle drei geplanten Duelle mussten aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt werden, darunter auch das Heimspiel zwischen Red Bull Salzburg und dem Wolfsberger AC. Allerdings wurde für die Partie zwischen dem Tabellenführer und den Gästen aus Kärnten schnell ein Ersatztermin gefunden, das Duell findet nun einen Tag später am Sonntag um 14.30 Uhr (LIVE! auf kicker) in der Mozartstadt statt. Dann wollen die Lavanttaler nach zuletzt drei Ligasiegen in Folge auch dem großen Favoriten ein Bein stellen, der sich in dieser Saison besonders nach Champions-League-Spielen im Ligaalltag nicht besonders leicht tat und nur eines von vier Spielen gewinnen konnte.

Das wollen die Wolfsberger ausnutzen, die nach 15 Spieltagen mit 23 Punkten auf Tabellenplatz sechs zu finden sind und im Vergleich zum Vorjahr zu diesem Zeitpunkt neun Zähler mehr auf dem Konto stehen haben. Zuletzt gab es mit dem knappen 1:0-Heimsieg über die Wiener Austria gegen den Ex-Klub von Cheftrainer Manfred Schmid einen vollen Erfolg, wodurch man den direkten Konkurrenten um einen Platz in der Meistergruppe bereits auf vier Punkte distanzieren konnte. "Das war ein Sechs-Punkte-Spiel und da war es das klare Ziel, drei Punkte zu holen. Ich bin froh, dass wir das geschafft haben", sagt Abwehrspieler Scott Kennedy, dem gegen die Violetten aus Wien der Goldtreffer gelang, im Gespräch auf der "Vereinsseite".

Salzburg zuletzt mit Siegesserie gegen WAC

Auch in Salzburg will man an die positive Form anschließen und für das nächste Erfolgserlebnis sorgen. Kennedy weiß, dass eine schwere Aufgabe wartet, sieht seine Mannschaft aufgrund der Verletzungssorgen bei den Mozartstädtern aber nicht chancenlos: "Salzburg ist natürlich eine gute Mannschaft. Wir wissen alle über ihre Qualität Bescheid, wissen aber auch, dass sie viele Verletzte haben und können das für unseren Vorteil nutzen. Das Ziel ist, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen." Die Statistik spricht allerdings gegen die Gäste aus Kärnten, denn in der Bundesliga konnten die "Bullen" die letzten sieben Ligapartien gegen den WAC für sich entscheiden und erzielten in jedem dieser Spiele mehr als einen Treffer. Insgesamt feierten die Salzburger im Oberhaus bereits 26 Siege gegen die Wolfsberger.

Am Sonntag will aber nun der WAC über drei Punkte jubeln und im Rennen um das obere Play-off den nächsten großen Schritt machen. Nach zuletzt drei Siegen in Folge ist jedenfalls genügend Selbstvertrauen bei den Kärntnern da, die im Spiel gegen Ex-Coach Gerhard Struber wohl noch zusätzlich motiviert sein dürften.