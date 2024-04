WAC verlängert mit Torhüter Gütlbauer

Der Wolfsberger AC hat den Vertrag von Tormann Lukas Gütlbauer um drei weitere Spielzeit verlängert.

Der Wolfsberger AC hat den Vertrag mit Torhüter Lukas Gütlbauer bis 2027 verlängert. Der ehemalige U-21-Teamspieler kam in den letzten beiden Spielzeiten vor allem im ÖFB-Cup zum Einsatz. In den vergangenen Wochen hütete der gebürtige Oberösterreicher auch erstmals in der Bundesliga das Tor der Kärntner.

"Wir freuen uns, dass wir mit Lukas Gütlbauer einen hochtalentierten jungen österreichischen Torhüter langfristig an den Verein binden konnten. Er hat eine sehr professionelle Einstellung sowie klare Ziele und wir werden ihn auf diesem Weg bestmöglich unterstützen", erklärt Cheftrainer Manfred Schmid.