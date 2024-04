WAC verlängert mit Top-Torschützen Ballo

Der Wolfsberger AC sichert sich für ein weiters Jahr die Dienste von Stürmer Thierno Ballo.

Der Wolfsberger AC gab am Freitag die Verlängerung mit einem wichtigen Leistungsträger bekannt: Thierno Ballo wird dem WAC bis Sommer 2025 erhalten bleiben. Die Kärntner zogen dabei ihre vereinsseitige Option auf Verlängerung, der ursprüngliche Vertrag des 22-Jährige wäre diesen Sommer ausgelaufen.

"Ich bin dem WAC für das mit der Optionsziehung entgegengebrachte Vertrauen dankbar. Die Vorfreude auf ein weiteres, packendes Jahr im 'Wolfsrudel', vor den Augen unserer Fans, gemeinsam mit unserem überragendem Trainerteam ist riesengroß", freut sich Ballo in einer ersten Reaktion über die Vertragsverlängerung.

Damit banden die Wolfsberger einen wichtigen Leistungsträger. Ballo kam im Sommer 2022 vom Nachwuchs des FC Chelsea. Schon in seinem ersten Jahr für die Kärntner ließ der flexibel einsetzbare Österreicher sein Talent immer wieder aufblitzen, erzielte zehn Scorerpunkte in 35 Pflichtspielen, stand dabei aber selten über die vollen 90 Minuten am Platz.

Top-Torschütze des WAC

In dieser Saison zählt Ballo zu den Top-Scorern des WAC, führt mit zehn Toren in 23 Spielen die interne Torschützenliste an und verbuchte auch vier Assists. "Wir freuen uns sehr, dass uns Thierno auch in der kommenden Saison erhalten bleibt. Er hat eine großartige Entwicklung hinter sich, die ihn zu einem wichtigen Spieler in unserer Mannschaft macht und ihn bereits bis auf die Abrufliste des A-Teams geführt hat. Sein riesiges Potential ist aber noch längst nicht ausgeschöpft und wir werden noch viel Freude mit ihm haben", ist sich Trainer Manfred Schmid sicher.

Die Wolfsberger liegen in der Qualifikationsgruppe aktuell nur einen Punkt hinter der Wiener Austria auf dem zweiten Platz. Am morgigen Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt es zum direkten Aufeinandertreffen mit den Veilchen.