WAC verlängert mit Leistungsträger Scherzer

Der Wolfsberger AC und Linksverteidiger Jonathan Scherzer setzen ihre Zusammenarbeit auch über den kommenden Sommer hinaus fort. Der 27-jährige Abwehrspieler unterschrieb beim aktuellen Tabellensiebten einen neuen Vertrag bis Sommer 2026.

Jonathan Scherzer bekennt sich zum Wolfsberger AC und verlängert seinen ursprünglich am Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis Sommer 2026. Das gab der aktuelle Tabellensiebte der Bundesliga in einer Aussendung offiziell bekannt. Der gebürtige Kärntner wechselte im Sommer 2020 von der Admira ins Lavanttal und brachte es in den vergangenen dreieinhalb Jahren auf 88 Pflichtspiele für die "Wölfe". In der laufenden Saison zählt er unter Cheftrainer Manfred Schmid zum klaren Stammpersonal und stand in allen bisherigen 17 Ligapartien über die volle Spielzeit auf dem Platz.

Der WAC-Coach freut sich über den Verbleib seines Leistungsträgers: "Jonny hat eine sehr gute Entwicklung hinter sich und ist aufgrund seiner gezeigten Leistungen zu einem Führungsspieler gereift. Ich freue mich sehr, dass wir uns mit ihm bereits frühzeitig auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten." Scherzer, der in seiner Jugend die Nachwuchsabteilungen der deutschen Klubs Borussia Mönchengladbach, TSV 1860 München sowie des FC Augsburg durchlief, stand bislang 95-Mal in der Bundesliga auf dem Platz.

Der 28-jährige Defensivspieler sieht sich in Wolfsberg gut aufgehoben und will mit seiner Mannschaft in der Zukunft noch einiges erreichen: "Ich freue mich über die Verlängerung, möchte an die Entwicklung des letzten Jahres anknüpfen und weiterhin gute Leistungen bringen damit wir als Mannschaft und Verein wieder große Erfolge zusammen feiern können!" Im Kampf um die Meistergruppe liegen die Wolfsberger aktuell nur einen Punkt hinter dem Sechsten Rapid Wien. Gleich zum Frühjahrsstart kommt es zum direkten Duell mit den Wienern (11. Februar, 14.30 Uhr, LIVE! auf kicker) im eigenen Stadion.