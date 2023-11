WAC stattet Talent Schandl mit Profivertrag aus

Der Wolfsberger AC belohnt Nachwuchsspieler Thomas Schandl nach bisher überzeugenden Leistungen in der U 18 mit seinem ersten Profivertrag. Wie die Kärntner bekanntgeben, unterzeichnet das Mittelfeldtalent beim aktuellen Tabellensechsten der Bundesliga einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2027.

Beim Wolfsberger AC bindet man mit Thomas Schandl ein spannendes Talent längerfristig an den Verein. Wie die Kärntner in einer offiziellen Mitteilung verkünden, setzt der 16-jährige zentrale Mittelfeldspieler, der aktuell für die U 18 des Klubs zum Einsatz kommt, seine Unterschrift unter seinen ersten Profivertrag bis 2027. Damit will der WAC seinen eingeschlagenen Weg der hauseigenen Talentförderung weiterhin forcieren.

Akademieleiter Walter Kogler freut sich mit Schandl über den Meilenstein in seiner noch jungen Laufbahn: "Thomas Schandl ist ein sehr hoffnungsvolles, junges Talent mit dem wir den gemeinsam begonnenen Weg sehr gerne weiter gehen möchten und auf den wir in den kommenden Jahren setzen!" Der Mittelfeldprofi wechselte im Sommer 2021 über den SK Maria Saal und den HSV Klagenfurt in die Akademie der Wolfsberger und stand in der aktuellen Saison in zehn Spielen der ÖFB Jugendliga für die U 18 des WAC auf dem Feld.

Der mehrfache Nachwuchsnationalspieler Österreichs ist aktueller Kapitän der U-17-Nationalmannschaft und kam unter Teamchef Martin Scherb bislang in fünf Partien zum Einsatz.