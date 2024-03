WAC in Innsbruck mit "blauem Auge davongekommen"

Eine schwache Leistung in Innsbruck reicht dem Wolfsberger AC zum Punkgewinn bei der WSG Tirol. BW-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner bleibt trotz der Sieglos-Serie der Stahlstädter "zu 100 Prozent" vom Klassenerhalt überzeugt.

Der Wolfsberger AC rettete nach einem schwachen Auftritt bei der WSG Tirol (1:1) gerade noch einen Punkt. "Es ist ein blaues Auge, mit dem wir davongekommen sind", meinte Kapitän Dominik Baumgartner. In den nächsten Spielen müsse man die Punkte machen, betonte Trainer Manfred Schmid. In zwei Wochen wartet das Heimspiel gegen Altach. "Wir wollen so schnell wie möglich punkten, punkten, punkten, damit wir ins Play-off kommen. Aber wir müssen vorsichtig sein, wie man hier gesehen hat."

Die Wattener belohnten sich für einen starken Auftritt nur mit einem Zähler. "Wir hätten uns wirklich freischwimmen können", trauerte Trainer Thomas Silberberger nach dem späten Ausgleich durch einen Elfmeter-Nachschuss von Thierno Ballo zwei verlorenen Punkten nach. Statt vier Zählern beträgt der Vorsprung auf Schlusslicht Austria Lustenau weiter nur deren zwei. Nach der Länderspielpause kommt es am 30. März in Lustenau zum direkten Duell, danach gastiert die WSG am 5. April auch noch in Altach. "Wir haben jetzt zweimal Vorarlberg, da wird man eh sehen, in welche Richtung es geht", meinte Silberberger.

In welche Richtung es bei der Suche nach dessen Nachfolger - Silberberger hört zu Saisonende nach elf Jahren als WSG-Trainer auf - geht, wollte Sportmanager Stefan Köck noch nicht beantworten. Eine plausible Option erscheint der frühere Lustenau-Coach Markus Mader, der aktuell den Zweitligisten Schwarz-Weiß Bregenz betreut. Für die beiden anderen medial ins Spiel gebrachten Kandidaten Thomas Grumser und Zoran Barisic soll der offene Posten keine Priorität haben. "Es sind drei spannende Trainer. Drei Trainer, die ich sehr schätze", sagte Köck. "Ich werde sicher Gespräche mit ihnen führen, aber es gibt noch weitere Trainer darüber hinaus."

Lustenau-Trainer Heraf mit Punkt bei BW Linz zufrieden

Einen Trainerwechsel hat Schlusslicht Austria Lustenau bereits im Winter vollzogen, was sich bisher durchaus bezahlt machte: Seit dem Amtsantritt von Andreas Heraf holten die Vorarlberger acht Punkte aus sechs Runden, am Samstag reichte es zu einem 0:0 bei Blau-Weiß Linz. "Ich kann gut mit dem Punkt leben. Wir haben im Abstiegskampf bei einer guten Mannschaft einen Zähler mitgenommen, damit muss man zufrieden sein", resümierte Heraf. Sein Klub liegt weiterhin zwei Punkte hinter WSG Tirol und je vier Zähler hinter Blau-Weiß und Altach.

Die Linzer sind seit neun Ligapartien sieglos, stoppten aber immerhin nach zuletzt drei Niederlagen ihre Talfahrt. "Meine Mannschaft hat die Situation im Abstiegskampf sehr gut angenommen, wir hatten schon viel Druck nach den Ergebnissen zuletzt. Da haben wir schon ein kleines Zeichen gesetzt heute. Wir waren in Summe die bessere Mannschaft und hätten den Sieg schon verdient gehabt", sagte Coach Gerald Scheiblehner und betonte, er sei "zu 100 Prozent" vom Klassenerhalt überzeugt.