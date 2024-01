WAC holt ivorischen Nationalstürmer Karamoko als Bamba-Ersatz

Kurz nach dem Abgang von Mohamed Bamba präsentiert der WAC mit dem Ivorer Sankara Karamoko einen neuen Stürmer.

Der WAC ist auf der Suche nach einem Ersatz für den zum FC Lorient abgewanderten Mohamed Bamba schnell fündig geworden. Der 20-jährige Sankara Karamoko soll die Lücke im Sturmzentrum füllen.

"Nachdem wir in gewisser Weise mit einem Abgang von Mo Bamba - spätestens im Sommer - rechnen mussten, haben wir uns natürlich schon länger mit möglichen Alternativen beschäftigt. Sankara Karamoko hat im Videostudium beeindruckt und deswegen haben wir uns gemeinsam mit den Verantwortlichen für ihn entschieden. Er ist ein technisch guter Spieler mit außergewöhnlichem Tempo und passt damit gut zu unserer Spielidee", glaubt Cheftrainer Manfred Schmid den passenden Mann gefunden zu haben.

Karamoko kommt vom amtierenden ivorischen Meister ASEC Mimosas, wo er die gesamte Akademie durchlief und schon Stars wie Salomon Kalou, Gervinho sowie Yaya und Kolo Toure ausgebildet wurden. In dieser Saison kam er zu sieben Einsätzen in der CAF Champions League und brachte es dort auf vier Tore und eine Vorlage. Für die Elfenbeinküste stand der 1,75 Meter große Angreifer bereits fünf Mal auf dem Feld.

Spannender Kampf um die Meistergruppe

Beim WAC tritt Karamoko in große Fußstapfen. Der abgewanderte Bamba brachte es in seiner kurzen Zeit im Lavanttal auf 17 Einsätze, in denen er acht Tore und vier Assists beisteuerte. Für eine Rekordsumme wechselte der 22-Jährige danach in die Ligue 1. Jetzt soll Karamoko für die notwendigen Tore im Kampf um die Meistergruppe sorgen. Unter Vorbehalt des noch ausstehenden Medizinchecks unterschreibt der Ivorer einen Vertrag bis zum Sommer 2027.

Der WAC liegt aktuell auf Rang sieben, auf die Meistergruppen-Plätze fehlt aber nur ein Punkt. Der Frühjahrsstart der Wolfsberger hat es gleich in sich: Am 11. Februar trifft die Mannschaft von Manfred Schmid auf die sechstplatzierten Rapidler (14.30 Uhr, LIVE! bei kicker), da könnte man sich mit einem Sieg schon wieder in die Top sechs schieben.