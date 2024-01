WAC feiert Sieg im Testspiel - WSG unterliegt knapp

Das zweite Testspiel im Trainingslager im spanischen Alicante ging mit einem 3:1-Sieg gegen Metalist Charkiw für den Wolfsberger AC erfolgreich über die Bühne. Die WSG Tirol hingegen musste sich dem slowenischen Erstligisten FC Koper mit 1:2 geschlagen geben, was Cheftrainer Thomas Silberberger sichtlich verärgerte.

Im ersten Testspiel nach dem millionenschweren Abgang von Mohamed Bamba nach Frankreich zu FC Lorient konnte sich der Wolfsberger AC mit einem 3:1-Sieg gegen den ukrainischen Klub Metalist Charkiw behaupten. Auch ohne den Stürmer von der Elfenbeinküste, der im Herbst mit sechs Treffern in 15 Ligaspielen aufdrehte, zeigten sich die Kärntner in Torlaune und kamen durch Adis Jasic (42.), Thierno Ballo (50.) und Thomas Sabitzer (75.) zum einem klaren Erfolg über den Tabellenzwölften der Premier Liga. Im ersten Probelauf während des Trainingslagers gegen den polnischen Erstligisten Piast Gliwice hatte es für die Mannschaft von Coach Manfred Schmid noch eine knappe 0:1-Niederlage gesetzt.

Für die Kärntner geht es nach dem Aus im ÖFB-Cup-Achtelfinale erst in zwei Wochen weiter, wenn sie es am 11. Februar in einem Heimspiel mit dem SK Rapid (14.30 Uhr, LIVE! auf kicker) zu tun bekommen. Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften in einem spektakulären Duell mit einem 3:3 in Wien-Hütteldorf. Nach der Herbstrunde befinden sich die Wolfsberger mit 23 Punkten auf Platz sieben und haben noch alle Chancen, im Gegensatz zur letzten Saison wieder den Sprung in das obere Play-off zu meistern. Allerdings setzte es nach zuvor drei Siegen in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause zwei Niederlagen für die Schmid-Elf.

Silberberger-Ärger über Niederlage

Eine Niederlage in der Vorbereitung musste hingegen die WSG Tirol im Testspiel gegen den slowenischen Erstliga-Klub FC Koper hinnehmen. Das Team von Cheftrainer Thomas Silberberger lag zur Halbzeit nach den Treffer von Luka Ticic (32.) und Enej Jelenic (37.) bereits mit 0:2 zurück, ehe Abwehrmann Osarenren Okungbowa zumindest noch der Anschlusstreffer (56.) gelang. Trotz weiterer guter Möglichkeiten für den aktuellen Tabellenvorletzten der Bundesliga, mussten sich die Tiroler schlussendlich mit der Niederlage arrangieren.

Chefcoach Silberberger ärgerte das Ergebnis, wie er nach der Partie klarmachte: "Ein Spiel, das man nicht verlieren darf. Wir hatten das Spiel im Griff und haben wenig zugelassen. Selber hatten wir eine Phase mit drei Torchancen in kürzester Zeit. Dann bekommen wir innerhalb fünf Minuten zwei blöde Gegentore. In der zweiten Halbzeit haben wir durchgewechselt und den Anschlusstreffer erzielt. Danach hatten wir erneut drei Topchancen auf den Ausgleich, den der gegnerische Torhüter aber mit Glanzparaden verhinderte. Am Ende des Tages stehen wir mit leeren Händen da." Für die Tiroler geht es im Frühjahr mit einem wichtigen Heimspiel gegen Schlusslicht Austria Lustenau los. Der Abstand zu den Vorarlbergern beträgt acht Zähler.