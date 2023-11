WAC auf Kurs Richtung Top sechs: "Das ist unser Ziel"

Nach den beiden Siegen gegen Austria Klagenfurt (4:0) und Austria Lustenau (3:2) hat sich der Wolfsberger AC vom achten auf den sechsten Platz hochgearbeitet und steht damit dort, wo man sein möchte. Cheftrainer Manfred Schmid weiß aber, dass es bis zur Qualifikation für die Meistergruppe noch ein weiter Weg ist.

Manfred Schmid könnte den WAC zurück in die Meistergruppe führen. GEPA pictures

Vor zwei Wochen sah die Welt beim Wolfsberger AC nach drei sieglosen Spielen mit zwei Niederlagen in der Liga sowie dem Aus im ÖFB-Cup gegen Zweitligist DSV Leoben nicht allzu rosig aus. Nach zwei vollen Erfolgen in den vergangenen beiden Partien konnte man bei den Kärntnern aber schon wieder häufiger ein Lächeln erkennen. Auf den überzeugenden 4:0-Sieg im Kärntner Derby gegen Austria Klagenfurt folgte ein 3:2 gegen Schlusslicht Austria Lustenau, wodurch sich die Mannschaft von Cheftrainer Manfred Schmid in der Tabelle vom achten auf den sechsten Platz hochgekämpft hat. Damit findet man sich aktuell im Soll wieder und steht dort, wo man auch nach Abschluss des Grunddurchgangs gerne sein möchte. Allerdings ist der Weg mit noch acht Partien bis zur Ligateilung ein weiter, dennoch lassen die vergangenen Auftritte bei den Wolfsbergern Zuversicht entstehen.

"Mir macht es Spaß, der ganzen Mannschaft zuzusehen. Wir haben sieben Tore gemacht und sechs Punkte geholt in zwei Spielen. Wir haben uns eine gute Ausgangsbasis geschafft für die nächsten Spiele Wenn man das sieht, freue ich mich riesig auf die nächsten Spiele", meinte ein sichtlich zufriedener Chefcoach Schmid bei "Sky" nach dem Auswärtssieg in Lustenau, wo wieder einmal der Dreieckssturm um Mohamed Bamba, Augustine Boakye und Thierno Ballo die Hauptrollen übernahm. Während Boakye seinen bereits achten Saisontreffer erzielte, gelang Flügelass Ballo sein zweiter Doppelpack in dieser Saison, nachdem er bereits beim Saisonauftakt gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz (2:1) zweimal anschreiben konnte. Insgesamt gingen 16 der bisher 22 erzielten Treffer der Wolfsberger auf das Konto des Offensivgespanns.

Umkämpfter sechster Platz

Mit diesem funktionierenden Sturm dürfen die Wolfsberger auch wieder von der Rückkehr in die Meistergruppe träumen, nachdem man in der Vorsaison erstmals seit der Ligareform im Frühjahr nicht zu den besten sechs Mannschaften in der Bundesliga zählte. Aktuell wäre man als Tabellensechster wieder dabei, doch hinter dem Führungsduo Salzburg/Sturm sind die restlichen Position für das obere Playoff hart umkämpft. Der LASK und Hartberg sind aktuell mit 25 Punkten fünf Zähler vor dem WAC zu finden, die Austria liegt nur einen dahinter, Rapid fehlen aktuell zwei. Selbst Aufsteiger Blau-Weiß Linz hat nach dem überraschenden Derbysieg gegen den LASK mit 16 Punkten noch Außenseiterchancen.

WAC-Coach Schmid weiß aber, dass bis zur endgültigen Teilnahme an der Meistergruppe noch einige Prüfungen für seine Mannschaft anstehen: "Wenn die Ergebnisse so geblieben sind, wie zum Schluss gesehen, sind wir auf Platz 6. Das ist unser Ziel. Die Möglichkeiten haben wir und wir wissen, wie schwer das wird. Wir sehen, wie die Jungs einen sehr defensiven Gegner bespielt haben. Das ist schon überzeugend."

Einen weiteren großen Schritt könnten die Wolfberger bereits nach der Länderspielpause tätigen, wenn es zum direkten Duell mit dem ersten Verfolger Austria Wien kommt. Sollte man im eigenen Stadion die bisher beeindruckende ungeschlagene Serie der Violetten aus der Bundeshauptstadt brechen können, hätte man mit vier Punkten Vorsprung schon einen angenehmen Polster auf die Wiener. Die letzten Auftritte machen jedenfalls Mut, dass die Nicht-Teilnahme des WAC an der Meistergruppe in der vergangenen Saison vielleicht nur ein einmaliger Ausrutscher gewesen ist.