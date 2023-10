Waalwijk-Torwart Vaessen aus Krankenhaus entlassen

Gute Nachrichten für RKC Waalwijk und Etienne Vaessen: Der am Wochenende zusammengebrochene und reanimierte Keeper konnte das Krankenhaus wieder verlassen und ist auf dem Weg der Besserung.

Am Samstagabend war es in Waalwijk zu schlimmen Szenen gekommen: Beim Stand von 3:2 für die Gäste aus Amsterdam war RKC-Torhüter Etienne Vaessen vom Ex-Leipziger Brian Brobbey unabsichtlich am Kopf getroffen worden, der Schlussmann war daraufhin regungslos liegen geblieben. Medizinische Betreuer konnten Vaessen aber reanimieren.

Es waren bange Minuten in Waalwijk, Spieler und Betreuer schirmten die Erstversorgung ab, später wurden Planen als Sichtschutz hochgehalten. Spieler beider Mannschaften weinten und beteten für Vaessen.

Als der 28-Jährige mit einer Trage vom Feld gebracht worden war, war er glücklicherweise wieder ansprechbar und bei Bewusstsein. Er wurde für genauere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verbrachte er bereits eine gute erste Nacht von Samstag auf Sonntag, wie der Verein bekanntgegeben hatte. Am nächsten Tag gab es direkt die nächste gute Nachricht: Vaessen konnte das Krankenhaus am Montag schon wieder verlassen.

"Es geht ihm besser", sagte RKC-Kapitän Michiel Kramer in der NOS-TV-Sendung "Studio Voetbal". Vaessen sei "mit einem Arzt und unserem Physiotherapeuten nach Hause gegangen. Im Krankenhaus wurde ein Scan gemacht. Es gab glücklicherweise keine Blutungen."

"Die erste Phase meiner Genesung besteht darin, mich auszuruhen"

Über einen Post in den sozialen Medien bedankte sich Schlussmann Vaessen am Montag beim medizinischen Personal und allen Unterstützern. Einen Zeitplan für eine mögliche Rückkehr auf den Platz gebe es noch nicht. "Die erste Phase meiner Genesung besteht darin, mich auszuruhen", sagte der 28-jährige Keeper.

Vaessen läuft bereits seit 2015 für RKC Waalwijk auf und kam in dieser Spielzeit siebenmal in der Eredivisie zum Einsatz. Der Keeper holte mit seinem Team in sieben Spielen sechs Punkte, das bedeutet im Moment den 15. Tabellenplatz. In der vergangenen Saison war das Team auf dem neunten Tabellenrang eingelaufen.