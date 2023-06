Klub-WM-Ticket gebucht: Al-Ahly gewinnt die afrikanische Champions League

Al-Ahly Kairo ist zurück auf dem afrikanischen Fußball-Thron. Der ägyptische Klub gewann am Sonntag die CAF Champions League und sicherte sich damit ein Ticket für die Klub-WM im Dezember.

Stimmungsvoller Einlauf vor dem Spiel: Die Spieler von Al-Ahly (vorne) durften sich am Ende freuen. AFP via Getty Images

Einen Tag nach Manchester City in Europa steht nun auch der kontinentale Champion Afrikas fest: Al-Ahly Kairo hat die CAF Champions Leauge gewonnen. Nachdem der Seriensieger das Hinspiel gegen Wydad Casablanca vor einer Woche auf eigenem Platz mit 2:1 gewonnen hatte, genügte im Rückspiel in Marokko am Sonntag ein 1:1-Remis. Das Endspiel war erstmals seit 2019 wieder in Hin- und Rückspiel ausgetragen worden.

Casablanca war am Sonntagabend durch einen Kopfballtreffer des marokkanischen Nationalspielers Attiyat Allah nach einer Freistoßflanke in der 27. Minute in Führung gegangen, das Tor zum Ausgleich und damit zum Titelgewinn fiel dann in der Schlussphase ebenfalls nach einer Standardsituation: Al-Ahlys aufgerückter Innenverteidiger Abdelmonem traf mit einem Kopfball nach Ecke in der 78. Minute zum 1:1 und machte den elften kontinentalen Titel des ägyptischen Klubs perfekt.

Für Al-Ahly ist es außerdem der dritte Sieg in den letzten vier Jahren. Einzig 2022 hatte Wydad Casablanca die Serie der Ägypter durchbrechen können, wurde nun bei der Neuauflage des Vorjahresfinals aber wieder entthront.

Al-Ahly hat damit auch das vorletzte Ticket für die im Dezember stattfindende Klub-WM gebucht. Am Samstag hatte sich Manchester City als UEFA-Vertreter qualifiziert, ebenfalls fest steht bereits die Teilnahme der Urawa Red Diamonds aus Südkorea für den asiatischen AFC, von Club Leon aus Mexiko für die nordamerikanische CONCACAF, des Auckland City FC aus Neuseeland für den ozeanischen OFC und von Karim Benzemas neuem Verein Al-Ittihad als amtierender Meister des Gastgeberlandes Saudi-Arabien.

Das letzte verbleibende Ticket geht an den Vertreter der südamerikanischen CONMEBOL und damit den Sieger der Copa Libertadores. Das Finale des südamerikanischen Kontinentalwettbewerbs findet allerdings erst am 11. November und damit nur einen Monat vor Start der Klub-WM statt. Das Turnier in Saudi-Arabien soll dann vom 12. bis 22. Dezember steigen.