Vuskovic-Prozess verschoben

Am Samstag übermittelten die HSV-Profis durch ihren Jubel mit dem Trikot mit der Nummer 44 ihre klaren Signale für den wegen Dopingverdachts gesperrten Mario Vuskovic, der am Freitag zum dritten Verhandlungstag vor dem DFB-Sportgericht erscheinen sollte. Doch am Dienstagabend verkündete der Vorsitzende des Gerichts nun, dass der Termin um eine Woche verschoben wird.

Mario Vuskovic zählte beim HSV vor seiner Sperre zu den Leistungsträgern. Getty Images