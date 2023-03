Vuskovic: HSV kündigt Einspruch an - Ging es um Aufklärung oder Statuten?

Das Unverständnis beim HSV über die Sperre gegen Mario Vuskovic ist wie erwartet groß. Und wie erwartet folgte die Ankündigung, dass der Zweitligist Berufung einlegen wird. Tatsächlich bleiben nach dem Richterspruch viele Fragen offen - vor allem jene, die der DFB während des Verfahrens selbst aufgeworfen hatte.

Die Stellungnahme von HSV-Sportvorstand Jonas Boldt beinhaltet eine klare Botschaft. "Wir haben die Entscheidung des DFB-Sportgerichts zur Kenntnis genommen und nach einem Austausch mit Marios Anwälten sofort Einigkeit darüber erzielt, dass gegen das Urteil Berufung eingelegt wird. Wir werden uns nun in Ruhe mit der Urteilsbegründung auseinandersetzen."

Stephan Oberholz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, hat die verhängten zwei Jahre gewissermaßen mit einem Ermessensspielraum begründet, den es in diesem Fall jedoch gar nicht gibt: Bei zweifelsfrei nachgewiesenem EPO-Doping beträgt das festgeschriebene Strafmaß vier Jahre. Zwei Jahre sind dann veranschlagt, wenn der Beschuldigte nachweisen kann, dass keine Absicht vorliegt. Vuskovic konnte dies weder nachweisen noch wurde ihm wirklich die Möglichkeit dazu gegeben, weil sich die NADA im gesamten Verfahren strikt an ihren Regularien orientierte und durchaus berechtigte Zweifel wegen verschiedener Ungereimtheiten mit dem Verweis auf Statuten erstickte.

Fakt ist: Vuskovic war zu so ziemlich allem bereit, um die von ihm beteuerte Unschuld nachzuweisen, hat in London einen in England anerkannten Lügendetektor-Test gemacht, einen DNA-Abgleich vorgeschlagen. Mit dem Verweis darauf, dass diese Möglichkeiten nicht vorgesehen sind, wurden sie abgelehnt.

Ursprünglich hatte Oberholz Zweifel

Der Verdacht, dass die durch den DFB nun verhängten zwei Jahre gegen Vuskovic ein Kompromiss sind, drängt sich geradezu auf. Auch, weil die Zweifel bei Oberholz daran, dass der Dopingtest von Vuskovic tatsächlich positiv war, nach dem zweiten Verhandlungstag noch so groß waren, dass er nach den im NADA-Labor in Kreischa vorgenommenen A- und B-Proben eine C-Probe von einem neutralen Gutachter angeordnet hat.

Zur Erinnerung: Die Anwälte des 21-jährigen Kroaten hatten vier Gutachten vorgelegt, die die Bilder als negativ interpretiert haben. Nachdem der von Oberholz beauftragte "neutrale" Gutachter Jean-Francois Naud, beruflich eng verbunden mit Dr. Sven Voss aus dem Labor in Kreischa, diese Probe zunächst zugesagt und dann doch abgelehnt hat, war Oberholz verärgert und irritiert, hatte nach einem dritten Verhandlungstag vor zwei Wochen dann erklärt, dass ein Urteil an jenem Tag nicht möglich sei.

Wie viel Wahrheit sollte wirklich ans Licht kommen?

Im Klartext: Jenen Beweis, den er zunächst haben wollte, um ein Urteil sprechen zu können, hat die WADA verweigert - herausgekommen ist jetzt dennoch ein Richterspruch, samt einer verkürzten Sperre, die in den Statuten nicht vorgesehen ist. Und die zwangsläufig diese Fragen aufwirft: Wie groß war im Fall Vuskovic das Interesse, wirklich alle Möglichkeiten der Wahrheitsfindung auszuschöpfen? Und wie groß war die Sorge, dass womöglich das gesamte System der NADA und WADA auf den Prüfstand kommt? Die Antwort darauf ergibt sich aus dem Prozedere der zurückliegenden drei Monate von selbst.

Pikant erscheint in diesem Zusammenhang auch der Versuch des DFB-Kontrollausschusses von vor zwei Wochen, Vuskovic in einer Art "Hinterzimmer-Gespräch" einen Deal angeboten zu haben, nach dem er bei einem Geständnis mit einer deutlich kürzeren Sperre davongekommen wäre. Das klingt eher nach Jahrmarkt als nach unbedingter Aufklärung. Und danach, dass auch dem DFB der Mut fehlt, das bestehende System zumindest zu überprüfen, anstatt sich an Regularien entlang zu hangeln. Der Fall Vuskovic wäre ein entsprechender Anlass gewesen, Ersteres zu tun. Und das gilt sogar unabhängig davon, ob der Spieler schuldig ist oder nicht.