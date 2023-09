Vural und der kleine Trainereffekt: "Momentan fehlen uns die Mittel"

Auf dem Papier war am Ende alles wie vorher. Doch die 0:2-Niederlage der Duisburger in Köln beim Trainerdebüt von Engin Vural lässt Lichtblicke zu. Selbst vom Viktoria-Coach gab es ein klares Lob.

Auch im siebten Anlauf klappte es nicht mit dem ersten Saisonsieg. Stattdessen steckte der MSV Duisburg bei Viktoria Köln bereits seine vierte Niederlage in der noch jungen Spielzeit ein. An der Seitenlinie stand erstmals U-19-Trainer Engin Vural, den die Zebras nach der Entlassung von Torsten Ziegner auf unbestimmte Zeit als neuen Interimscoach installiert hatten.

MSV zu Beginn besser - Auch Janssen lobt Vurals Matchplan

Der berüchtigte Trainereffekt blieb aus - zumindest, was das Ergebnis betrifft. Spielerisch war Vural dagegen zufrieden mit der Leistung seiner Elf, zumal die erste Hälfte torlos zu Ende gegangen war und das oberste Credo auf erfolgreicher Defensivarbeit gelegen hatte, wie der 38-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem Abpfiff verriet: "Ich finde, dass der Plan gerade in der ersten Halbzeit sehr gut aufgegangen ist. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir keinen Torschuss zugelassen. Und das ist auch das, was ich von meiner Mannschaft verlangt habe."

Darüber hinaus habe man immer wieder selbst Nadelstiche gesetzt. "Wir hatten schon unsere Chancen, sodass wir 1:0 in Führung gehen können oder sogar müssen", betonte Vural auch mit Blick auf die große Möglichkeit von Tim Köther, der den Ball aus aussichtsreicher Lage über den Kasten gesetzt hatte (22.).

Auch Kölns Trainer Olaf Janssen pflichtete dem Fazit seines Gegenübers bei. "Es ist das passiert, was ich meiner Mannschaft die ganze Woche gesagt habe. Es wird eine völlig andere MSV-Mannschaft auf dem Platz stehen. Engin wird ihnen schon einen Plan mitgeben und das hat man gesehen. Das hat uns sehr wehgetan, wie sie uns angelaufen und verteidigt haben", zollte er dem Matchplan des Revierklubs Respekt.

Vural will zweites Gegentor nicht zu hoch hängen

Dass das NRW-Duell dann letztlich doch zugunsten der Domstädter ausging, führte Vural auf das "doofe Gegentor" zum 0:1 zurück, das Kölns Marseiler nach einem weiten Ball per Kopf besorgt hatte (52.). Danach sei seine Mannschaft zwar "stabil geblieben", aber habe offensiv keine Durchschlagskraft mehr gehabt. "Momentan fehlen uns die Mittel, in so einer Situation einen Punch nach vorne zu setzen", so der Duisburger Interimstrainer.

Dem zweiten Gegentreffer durch Henning kurz vor Schluss (87.) wollte Vural dann keine große Bedeutung mehr beimessen, sondern den Fokus vielmehr auf die positiven Ansätze legen. "Wir müssen an die erste Halbzeit anknüpfen. Wenn wir da weitermachen, bin ich mir ganz sicher, werden wir belohnt."

Vorverlegung: MSV muss direkt wieder ran

Es gelte nun, das Spiel abzuhaken und den Kopf nach einer schnellen Analyse "nach vorne zu richten". Denn bereits am Mittwoch (19 Uhr, LIVE! bei kicker) erwartet den MSV das Revierderby beim BVB II. Weil Borussia Dortmund in der Champions League am 4. Oktober gegen die AC Milan Heimrecht genießt, wurde die Partie der Dortmunder Zweitvertretung gegen Duisburg vorverlegt.

Auf die Frage, ob er dann nach wie vor als Trainer der Zebras an der Seitenlinie stehe, antwortete Vural: "Wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns auf das nächste Spiel konzentrieren. Und das ist am Mittwoch."