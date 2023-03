"Vulkan" Xabi Alonso bricht aus - Sperre droht

Beim Leverkusener 2:0-Sieg gegen Ferencvaros Budapest im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League handelte sich Xabi Alonso in dieser Saison bereits seine zweite Gelbe Karte auf internationalem Niveau ein. Auf diesem droht dem Trainer des Werksklubs, der auch in der Bundesliga bereits zweimal verwarnt wurde, nun beim nächsten Vergehen eine Sperre.

Es war eine Anhäufung schlechter Entscheidungen, die Xabi Alonso zum Überkochen brachten. Nachdem Schiedsrichter Davide Massa wiederholt bei der Beurteilung von Zweikämpfen danebengelegen und gerade ein Foul an einem Leverkusener Spieler tief in der Budapester Hälfte nicht geahndet hatte, führte die folgende Gelbe Karte für Kerem Demirbay, der den Gegenstoß der Ungarn in einem Zweikampf nicht regelkonform unterbunden hatte, zur kurzen Eruption des Trainers.

21 Spiele, vier Verwarnungen

Wie bei Demirbay, der nach dem Piff Massas mit der flachen Hand auf den Rasen geschlagen hatte, reichte ein kurzer emotionaler Ausbruch des Spaniers dafür, dass dieser im 21. Pflichtspiel als Leverkusener Trainer bereits seine vierte Gelbe Karte sah. Eine Anzahl, die Xabi Alonso dazu brachte, Besserung zu geloben, auch wenn er diese unter den Voraussetzungen wie im Ferencvaros-Spiel nicht zwingend erwartet. Schließlich war Massas Spielleitung in der Tat schwer zu ertragen - nicht nur für den Leverkusener Trainer.

"Natürlich kann ich da lernen, aber das passiert auch Trainern mit viel Erfahrung", ordnete dieser seine Reaktion ein. Deren Sanktionierung empfand er offenbar nicht als angemessen. Obwohl ihm grundsätzlich klar gewesen war, dass der Serie-A-Referee einen strengeren Maßstab angelegen würde.

"Ich finde, mit den deutschen Schiedsrichtern kann man ein bisschen mehr sprechen. Aber heute war es ein Italiener. In Italien und auch in Spanien akzeptieren es die Schiedsrichter nicht, wenn man mit ihnen viel spricht", erklärte Xabi Alonso, der sich keines wirklich verwarnungswürdigen verbalen Fehlverhaltens bewusst war. "Ich habe nichts Besonderes gesagt", betonte der frühere Weltklassespieler, "in Deutschland sind die Schiedsrichter nicht so empfindlich."

In der Tat hat es Xabi Alonso auf dem internationalen Parkett nach der Verwarnung beim 2:2 in der Champions League bei Atletico Madrid in nur sechs Partien schon zum zweiten Mal erwischt. Genauso oft wie in der Liga in insgesamt 15 Partien, in der er beim 2:0 gegen Bochum und beim 2:3 gegen Mainz Gelb sah. Die Karte gegen Ferencvaros war bereits die dritte in diesem Kalenderjahr.

Xabi Alonso ist 2023 also zweifelsfrei "on fire". Doch der spanische Vulkan muss sich unter Kontrolle halten. Denn anders als in der Bundesliga, in der erst nach vier Gelben Karten eine Sperre erfolgt, dürfte Xabi Alonso nach der nächsten Verwarnung in der Europa League bei der folgenden Partie seinem Job nicht nachgehen.