Vuelta startet in Barcelona mit Teamzeitfahren

Die 78. Vuelta wird an den ersten beiden Tagen in Barcelona zu Gast sein. Allerdings dürfte die erste Etappe nicht bei allen Fahrern für Vorfreude sorgen.

Die 78. Ausgabe der Spanien-Rundfahrt beginnt mit einem Mannschaftszeitfahren in Barcelona. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Der erste Träger des Roten Trikots wird am 26. August auf einem 14,6 Kilometer langen Kurs durch die katalanische Metropole ermittelt. Bei den Fahrern ist das Teamzeitfahren indes nicht gerade die beliebteste Disziplin, da vor allem die Mitfavoriten die vielen Unwägbarkeiten fürchten.

Auch die mittelschwere zweite Etappe über 181,3 Kilometer endet in Barcelona. Nach dem Start in Mataro sind zwei Bergwertungen der dritten und zweiten Kategorie zu meistern.

Barcelonas Hausberg entscheidet über Tagesssieg

Der symbolträchtige Anstieg zum Hausberg Montjuic entscheidet über den Tagessieger. Erst zum zweiten Mal in der Geschichte startet die Vuelta in der katalanischen Metropole am Mittelmeer.

Die Vuelta endet am 17. September in Madrid. Die Streckenpräsentation findet am 10. Januar ebenfalls in Barcelona statt. Remco Evenepoel hat die Vuelta 2022 gewonnen.

Die 110. Tour de France führt vom 1. bis 23. Juli 2023 über 3404 Kilometer von Bilbao nach Paris.