VSG-Coach Heine vor dem Derby: "Der BAK hat sich gefunden"

Nach dem ersten Erfolgserlebnis der Saison will der Berliner AK bei der VSG Altglienicke nachlegen. Beide Trainer betonen ihren Respekt vor dem Gegner: "Die VSG hat die stärkste individuelle Klasse aller Mannschaften", warnt etwa BAK-Coach Seitz.

In den ersten acht Saisonspielen holte der Berliner AK in der Nordost-Staffel gerade einmal drei Punkte und erzielte dabei lediglich ein einziges Saisontor. Doch am 9. Spieltag platzte zuletzt der Knoten, der BAK besiegte im Poststadion den Drittliga-Absteiger FSV Zwickau verdient nach einer starken Leistung mit 2:1 und feierte den ersten Saisonsieg. "Darauf haben wir lange hingearbeitet", sagt BAK-Trainer Jeffrey Seitz (39). Doch große Jubelarien wallten im Anschluss beim abstiegsbedrohten Tabellenvorletzten nicht auf. Warum? "Wir haben nichts Großartiges zu feiern", so der BAK-Coach.

Denn die Berliner finden sich nach wie vor im Tabellenkeller wieder, haben dabei das Ziel Klassenerhalt aber fest im Fokus und die nächste Aufgabe in der Liga schon im Blick - und die ist alles andere als einfach. Immerhin treten die Berliner aus Moabit im Stadtderby bei der VSG Altglienicke aus Treptow-Köpenick an. "Die VSG hat in meinen Augen die stärkste individuelle Klasse aller Mannschaften. Der Gegner hat viel Erfahrung und Akteure in den Reihen, die in der Vergangenheit schon von der 1. bis zur 3. Liga gespielt haben", sagt Seitz.

Ein doppelter Umbruch

Doch verstecken wollen sich die "Athleten" im Jahnsportpark nicht. Zumal der BAK in der Vorsaison beide Partien (1:0, 4:0) gegen die VSG gewann. Doch beide Klubs erlebten im Sommer einen Umbruch und starteten mit fast komplett neuem Kader in die laufende Spielzeit. "Wir sind seit knapp sieben Wochen als Team zusammen und finden uns Step by Step", sagt Seitz.

Während der Tabellenvorletzte am 9. Spieltag den ersten Saisonsieg feiern konnte, durfte die VSG beim vierten Saisondreier gegen Chemie Leipzig (3:0) das erste Match in der Serie ohne einen Gegentreffer beenden. Zuvor klingelte es immer wieder im Gehäuse der VSG. "Die Basis bleibt eine fleißige Defensivarbeit aller Spieler auf dem Platz. Wir haben bisher zu viele Gegentore bekommen", sagt VSG-Trainer Karsten Heine (68).

Denn die Altglienicker, die in der aktuellen Serie "oben mitspielen wollten", so Heine, ließen in der laufenden Spielzeit schon einige Punkte liegen. Dies soll im Stadtduell nicht der Fall sein. "Im Vergleich zu den ersten Spielen ist der Gegner nicht wiederzuerkennen und hat sich als Truppe gefunden", sagt der VSG-Trainer, der mit seinem Team vor Spieltag Nummer 10 auf Rang acht steht. "Wir werden schon alles reinhauen müssen, um Punkte zu holen."

Die weiteren Partien

Zuvor steigen am Freitag bereits drei Abendpartien: Energie Cottbus greift beim FC Eilenburg zumindest für eine Nacht nach der Spitze, zum Verfolgerduell treffen sich der SV Babelsberg und Viktoria Berlin. Nicht rund lief es zuletzt bei Lok Leipzig, der 1. FC empfängt nun die Hertha-Reserve. Am Samstag steigt, neben dem Derby bei der VSG, Primus Greifswalder FC gegen Rot-Weiß Erfurt in den Ring. Carl Zeiss Jena versus Hansa Rostock II hingegen ist ein echtes Kellerduell.

Sonntags geht es dann für den aufstrebenden BFC Dynamo gegen den FSV Luckenwalde, während der ZFC Meuselwitz Chemie Leipzig empfängt. Mit dem FSV Zwickau und dem Chemnitzer FC steigt zudem das Duell zweier Vereine, die momentan auch stark nach unten blicken müssen.