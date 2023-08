VSG Altglienicke: "Unser Anspruch ist es nicht, uns im unteren Tabellenmittelfeld aufzuhalten"

Die VSG Altglienicke wollte trotz großem Umbruch in der Regionalliga Nordost wieder eine gute Rolle spielen. Doch stattdessen stehen nach fünf Spielen Negativrekorde zu Buche und am Donnerstag kommt mit Rot-Weiß Erfurt laut VSG-Trainer Karsten Heine "die Mannschaft der Stunde".

Den 6. Spieltag in der Regionalliga Nordost eröffnet die VSG Altglienicke mit dem Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt. Aufgrund des Footballspiels zwischen den Berlin Thunder gegen die Hamburg Sea Devils im heimischen Jahnsportpark am Sonntag sowie des Cottbuser Auswärtsspiels am Freitagabend gegen den Berliner AK, inklusive Sicherheitsbedenken der Polizei, findet das Duell somit bereits am Donnerstagabend statt.

Für die Berliner aus dem Bezirk Treptow-Köpenick gilt es gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter aus Thüringen nach zuvor zwei Niederlagen in die Erfolgsspur zurückzufinden. Zuletzt unterlag die VSG in den Stadtduellen gegen Viktoria Berlin (0:1) und Hertha BSC II (2:6). "Natürlich sind wir nicht zufrieden mit dem bisherigen Abschneiden", sagt VSG-Trainer Karsten Heine (68), der mit seiner Mannschaft aktuell auf Tabellenplatz elf steht und den eigenen Ansprüchen hinterherläuft. Auf den Tabellenführer hat die VSG bereits sieben Zähler Rückstand. Trotz des Umbruchs in der Sommerpause - nur vier Akteure aus der Vorsaison blieben - wollte der Vizemeister der Saisons 2019/20 und 2020/21 auch in der laufenden Spielzeit eine "gute Rolle einnehmen", so Heine.

Viele Gegentore

Doch davon sind die Berliner aktuell noch entfernt. "Der Umbruch und die verletzten Spieler sollen keine Alibis sein. Neben den Abstimmungsproblemen müssen wir gieriger, zweikampfstärker und entschlossener sein", so der VSG-Trainer.

Die bisherigen sechs Zähler nach fünf Spieltagen bedeuten die wenigstens seit dem Aufstieg in die 4. Liga zur Serie 2017/18 - ein Negativrekord. Zudem stehen schon drei Niederlage zu Buche, die meisten in der siebten Saison in Folge in der Regionalliga zu diesem Zeitpunkt. Zusätzlich bedeuten die schon elf kassierten Gegentore nach fünf Partien die meisten in dieser Spielklasse seit sechs Jahren. "Unser Anspruch ist es nicht, uns im unteren Tabellenmittelfeld aufzuhalten", sagt Heine, der im Duell gegen die Erfurter auf den gesperrten Co-Trainer Torsten Mattuschka (42, Gelb-Rote Karte gegen Viktoria Berlin) verzichten muss.

Die VSG und Erfurt traten in der 4. Liga bisher in vier Duellen aufeinander. Dabei ist die Bilanz ausgeglichen. In der Vorsaison gewannen die Berliner beide Duelle (2:0, 1:0), in der Spielzeit 2018/19 dagegen die Erfurter (3:0, 7:1). Das Match in der Saison 2019/20 wurde annulliert (Saisonabbruch aufgrund der Corona-Pandemie). "Erfurt ist die Mannschaft der Stunde und spielt wie in der vergangenen Saison hervorragenden Fußball", so der VSG-Trainer. "Trotz der Tiefstapelei ist Erfurt ein Favorit neben Cottbus. Wir können in dem Spiel sehen, wie weit wir sind. Wir wollen aber die drei Punkte."