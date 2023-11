VSA-Awards für erfolgreiche Partner im Sportsponsoring

Die Vereinigung Sportsponsoring-Anbieter (VSA) hat im Deutschen Sport und Olympia Museum in Köln zum ersten Mal den VSA-Award verliehen, mit dem Erfolgspartnerschaften im Sportsponsoring gewürdigt werden.

An der Gala zum Abschluss der VSA-Jubiläumskampagne "50 Jahre Sportsponsoring. Alles andere ist Werbung." nahmen 150 Gäste aus der Sport-, Medien- und Sponsorenwelt teil. Die Vereinigung Sportsponsoring-Anbieter e.V. (VSA) ist die Interessenvertretung der Sportrechteinhaber in Deutschland. Sie bündelt die Kompetenzen des organisierten Sports, um das Sportsponsoring als notwendige Finanzierungsgrundlage des Sportsystems abzusichern und die wachsende Bedeutung des Sports in unserer Gesellschaft zu unterstreichen.

Andreas Jung, Marketingvorstand FC Bayern München, zog in seiner Funktion als VSA-Präsident eine positive Bilanz: "Die Kampagne '50 Jahre Sportsponsoring. Alles andere ist Werbung.' war ein voller Erfolg und hat die Bedeutung und Vielfalt des Sportsponsorings in Deutschland eindrucksvoll hervorgehoben. Die Preisträger des VSA-Awards haben mit ihren innovativen und kreativen Partnerschaften Maßstäbe gesetzt und gezeigt, wie wirkmächtig Sportsponsoring sein kann."

VSA-Geschäftsführerin Inka Müller-Schmäh meinte: "Die Jubiläumskampagne hat die Innovationskraft und Wandelbarkeit des Sportsponsorings in den vergangenen 50 Jahren an vielen Beispielen eindrucksvoll belegt. Sportsponsoring war und ist immer zeitgemäß und wird es bleiben. Die mit dem VSA-Award ausgezeichneten Erfolgspartnerschaften haben nicht nur den Sport vorangebracht, sondern auch gesellschaftliche Werte vermittelt und die Menschen inspiriert. Sie weisen den Weg, wie Sportsponsoring in der Zukunft zum Nutzen des Sports und der Gesellschaft weiterentwickelt werden sollte." Die Jubiläumskampagne wurde von den VSA-Mitgliedern, darunter der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die DFL Deutsche Fußball Liga, mitgetragen und legte den Fokus auf die nachweisbare Wirkung und Stärken von Sportsponsoring als Kommunikationsinstrument.

Die Preisträger des VSA-Awards wurden von einer 15-köpfigen Jury ausgewählt, der VertreterInnen von Sportrechtehaltern, Unternehmen, AthletInnen sowie Wissenschaftler und Medienschaffende angehörten. Zur Begründung heißt es:

In der Kategorie "Innovation / First Mover" wurden zwei Preisträger ausgezeichnet. Die DFL und AWS erhielten die Awards für ihre Technologie-Partnerschaft und ihre gemeinsamen, innovativen Projekte, allen voran die Entwicklung von Echtzeit-Statistiken, Bundesliga Match Facts. Die Partnerschaft zwischen der DFL und AWS stärkte die Innovationsführerschaft der DFL im europäischen Sportmarkt. Mit den so entwickelten Bundesliga Match Facts konnten das Verständnis des Spieltags und Fan-Interaktion weiter verbessert werden.

Eintracht Braunschweig und Jägermeister wurden für ihre wegweisende Pionierarbeit in der Trikotwerbung im deutschen Fußball der 70er Jahre ausgezeichnet. Diese Partnerschaft überwand bestehende Werbeverbote und hinterließ nachhaltige Spuren in der Branche. Im Jahr 1973 etablierten Eintracht Braunschweig und Jägermeister die erste kommerziell erfolgreiche Trikotwerbung im deutschen Fußball, indem sie das Jägermeister-Hirsch-Logo als offizielles Wappentier einsetzten.

In der Kategorie "Kreativität" ging der Preis an die Partner DFB und Commerzbank. Gewürdigt wurde die herausragende Unterstützung der Frauen-Nationalmannschaft und die Förderung der Gleichberechtigung. Die mutige "Pferdeschwanz-Kampagne" gegen Diskriminierung von Frauen und für die Stärkung der Präsenz des Frauenfußballs setzten ein starkes Statement. Commerzbank und DFB ermöglichten es den Spielerinnen der DFB-Frauen, ihre Stimmen zu erheben, und schufen eine medienübergreifende Präsenz des Frauenfußballs, die auch international Aufmerksamkeit schuf.

In der Kategorie "Effektivität" erhielten der FC Bayern München und die Deutsche Telekom den VSA-Award für ihre über 20-jährige Partnerschaft, die eine der längsten Trikotsponsor-Partnerschaften weltweit darstellt. Die Telekom brachte neben finanzieller Unterstützung technologisches Know-how ein, was zu zahlreichen gemeinsamen Projekten und Innovationen führte.

In der Kategorie "Gesellschaftlicher Impact" erhielten der DOSB und Volksbanken/Raiffeisenbanken für ihre Kampagne "Sterne des Sports" den Award für ihre herausragende Förderung des gesellschaftlichen Engagements von Sportvereinen. Sie ehren und unterstützen Sportvereine, die sich besonders in der Gesellschaft engagieren, und bieten eine Plattform zur Anerkennung und Wertschätzung. Die "Sterne des Sports" sind ein bedeutsamer Vereinswettbewerb, der seit zwei Jahrzehnten das gesellschaftliche Engagement von Sportvereinen auf verschiedenen Ebenen würdigt und ihnen finanzielle Unterstützung bietet. Dieser Wettbewerb wurde von den Volksbanken und Raiffeisenbanken in Zusammenarbeit mit dem DOSB initiiert.