Vranckx und die Jagd nach seinen Träumen

Nach anfänglichen Verletzungssorgen findet Aster Vranckx beim VfL Wolfsburg immer besser zurecht. Zufrieden gibt sich der 19-Jährige aber noch lange nicht.

Er gehört zweifelsohne zu den positiven Erscheinungen dieser bislang durchwachsenen VfL-Saison. Aster Vranckx hatte zwar in der Vorbereitung mit einer Waden-Verletzung zu kämpfen und musste auch zuletzt wieder mit muskulären Problemen kürzertreten, dennoch hat er in dieser Saison bereits seine Spuren hinterlassen. Dreimal Startelf in der Bundesliga, ebenso häufig in der Champions League. Vor allem im Spiel gegen den Ball, hat Neu-Trainer Florian Kohfeldt früh festgestellt, ist der Belgier "extrem wichtig für uns".

Das will Vranckx auch weiterhin sein. Der 19-Jährige, der sich "Dreamchaser" (auf Deutsch: Traumfänger) auf seinen Unterarm tätowieren ließ, ist gerade dabei, sich seine Träume zu erfüllen. Bundesliga, Champions League, Einsätze in der Startelf: "Davon habe ich immer geträumt", erzählt der 4,5-Millionen-Euro-Zugang, der im Sommer aus Mechelen nach Wolfsburg wechselte. Jetzt sollen es die nächsten Schritte sein. "Weiterhin zum Einsatz kommen, vielleicht mal ein Tor schießen."

Ein Nichttor machte Vranckx berühmt: "Sogar meine Mutter hat gelacht"

Ein Nichttor machte Vranckx vor einem Jahr berühmt. Im Trikot des KV Mechelen vergab er im September 2020 gegen KV Oostende eine Riesenchance, brachte den Ball nicht im leeren Gehäuse unter, sondern stolperte über ihn. Abgehakt für den Teenager, dessen Video seinerzeit um die Welt ging. "Um ehrlich zu sein: Es ist mir egal", sagt er heute darüber. "Im ersten Moment konnte ich nicht verstehen, wie es passiert ist. Als ich nach Hause kam, hat sogar meine Mutter darüber gelacht." Vergangenheit für Vranckx. "Es ist Fußball, damit muss ich leben."

Und geschadet hat es dem Mittelfeldmann nicht. In Wolfsburg etabliert er sich aktuell in der Bundesliga. "Bei allem Respekt vor meinem Ex-Klub: Wolfsburg ist ein viel größerer Klub, der in der Champions League spielt, bei dem schon viele große Spieler gespielt haben." Dahin will auch er sich entwickeln. "Ich will ein Topspieler werden", betont Vranckx, "das ist mein Traum." Sein Arm erinnert ihn jeden Tag daran.