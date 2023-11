Vranckx nutzt seine Chance: Jetzt hat Kovac ein "Problem"

Der VfL Wolfsburg triumphiert im DFB-Pokal und schmeißt Titelverteidiger RB Leipzig (1:0) aus dem Wettbewerb. Auch, weil Niko Kovacs Rotation aufgeht - und gleich mehrere Gewinner hervorbringt. Unter ihnen: Aster Vranckx.

Sprechen sollte oder wollte Aster Vranckx nicht, das weiß man nie so genau. Jedenfalls stand der Belgier nach seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Saison nicht Rede und Antwort. Dabei wäre es durchaus interessant gewesen, was er so zu erzählen gehabt hätte. Zumal er beim Pokalerfolg über RB Leipzig ein glänzendes Startelf-Debüt in dieser Saison feierte, von Trainer Niko Kovac sogar herausgestrichen wurde aus einer ordentlich spielenden und stark kämpfenden Mannschaft.

"Richtig klasse", fand der Kroate sein Team, "aber ihn möchte ich hervorheben." Vranckx habe es "top gemacht. Er hat die Position gehalten, er hat Bälle gewonnen, er hat zwei super Spielverlagerungen gespielt." Und noch dazu den Siegtreffer eingeleitet. "Nach so langer Zeit mal wieder zu spielen, ist nicht einfach", betont Kovac, "aber er hat es top gemacht. Für mich ein Beweis, dass er hier richtig ist."

Vranckx waren diesbezüglich zuletzt offenbar Zweifel gekommen. Oder auch nicht. Auch da hätte der 21-Jährige Licht ins Dunkel bringen können. Schließlich klangen seine Worte zuletzt in einem Interview in der Heimat in der Zeitung "Het Laatste Nieuws" nach Abschiedsgedanken. Was passiert, sollte er weiterhin so wenig spielen? "Dann muss ich mir einen anderen Verein suchen. Ich bin jung. Ich möchte spielen. Vor allem mit Blick auf die bevorstehende Europameisterschaft."

Zwei A-Länderspiele für Belgien hat Vranckx bereits bestritten. Im Sommer, so war es dem Interview zu entnehmen, habe er gehen wollen, Eindhoven und Florenz buhlten um den zentralen Mittelfeldmann. "Teams, zu denen ich gepasst hätte", soll Vranckx gesagt haben, "ich wollte gehen, um Spielzeit und Selbstvertrauen zu bekommen." Der VfL schob einem Wechsel jedoch einen Riegel vor. Vranckx: "Das ist eine schwierige Phase in meiner Karriere, die ich durchmachen muss."

Ich habe mit ihm überhaupt nicht gesprochen. Niko Kovac über Aster Vranckx

Nachvollziehbare Gedanken, doch sind die Sätze auch so gefallen? In Wolfsburg jedenfalls wurden die Aussagen offenbar dementiert, Vranckx, so heißt es, habe all dies so nicht gesagt. Trainer Kovac wollte es eigentlich im direkten Gespräch mit dem Spieler klären, sah davon nach eigenem Bekunden nun aber doch ab. "Ich habe mit ihm überhaupt nicht gesprochen, ich habe nur gehört, dass es in dieser Form nicht kommuniziert wurde", erklärt der Trainer. "Das ist für mich nicht wichtig. Für mich ist entscheidend, was er im Training bringt." Und da überzeugte Vranckx offenbar so sehr, dass ihm Kovac gegen Leipzig erstmals in dieser Saison von Beginn an das Vertrauen schenkte.

Gegen Leipzig demonstriert Vranckx sein Können

Die langersehnte Chance, sie kam nun für den Mittelfeldmann, der in der vergangenen Saison an den AC Mailand ausgeliehen war, aber auch dort kaum spielte. Gegen Leipzig demonstrierte er sein Können, zweikampf- und spielstark überzeugte er an der Seite des ebenfalls guten Mattias Svanberg. Und beschert Trainer Kovac nun ein "Problem". Schließlich verzichtete der Trainer wie schon in der ersten Pokalrunde auf Maximilian Arnold, brachte seinen Kapitän erst in der Schlussphase für den bereits verwarnten Vranckx. Der sich für weitere Aufgaben empfohlen hat.

Folgt die nächste Bewährungschance schon am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen Werder Bremen? Oder kehrt Leader Arnold auf seinen angestammten Platz zurück? Der Konkurrenzkampf hat sich in Wolfsburg - Kovac nahm insgesamt acht Wechsel in der Startelf vor - mit dem Sieg über Leipzig jedenfalls deutlich verschärft. Und auch Vranckx ist nun mittendrin. "Wenn er so weiterspielt", lobt Kovac, "wird er ohne Zweifel eine Konkurrenz für jeden Einzelnen im Mittelfeld werden".