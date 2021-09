Voss-Tecklenburgs Ärger über Anstoßzeiten und mangelndes Interesse

Am Samstag (16.05 Uhr, LIVE! bei kicker) startet für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft die WM-Qualifikation gegen Bulgarien. Unter anderem die Anstoßzeit nervt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg so richtig.

"Jede einzelne verdient support. Die Spielerinnen sind hoch motiviert und hochprofessionell. Wir spielen für die, die da sind. Wir spielen für die, die am Fernseher sind und für die, die kein Interesse haben, spielen wir auch", sagte die Bundestrainerin auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Länderspiel am Samstag gegen Bulgarien und bezieht sich auf die bisher überschaubare Resonanz gepaart mit den nicht ganz glücklichen Anstoßzeiten für die DFB-Frauen.

Anstoß im Stadion der Freundschaft in Cottbus ist am morgigen Samstag um 16.05 Uhr. Für die deutschen Frauen natürlich eine bittere Anstoßzeit, denn ab 15.30 Uhr läuft bekanntlich die Bundesliga, die ein großes Interesse schürt und natürlich auch potenzielle Zuschauer für das DFB-Team abzieht.

In Cottbus sind ebenso wie am Dienstag (16 Uhr) gegen Serbien in Chemnitz bis zu 5000 Fans zugelassen. Der DFB erwartet für beide Spiele aber nur jeweils 2500 Besucher. Die Anstoßzeiten, jeweils am Nachmittag, gefallen Voss-Tecklenburg nicht. "Das liegt nicht an uns. Wir würden gerne um 18, 19, oder 20 Uhr spielen", sagte die Ex-Nationalspielerin.

In Gruppe H der WM-Qualifikation geht es für Deutschland neben Bulgarien und Serbien noch gegen die Türkei, Israel und Portugal.