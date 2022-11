Voss-Tecklenburg: "Wir müssen über Alternativen nachdenken"

Mit 26 Spielerinnen reist die deutsche Nationalmannschaft der Frauen ins Trainingslager in die USA. In den beiden Testspielen gegen den Weltmeister von 2019 sollen unter anderem auch eine Debütantin sowie eine Rückkehrerin Chancen erhalten.

"Mit Freude über den Atlantik". Unter diesem Motto reist die Frauen-Nationalmannschaft in der kommenden Woche für zwei Testspiele in die USA. Am 11. November in Fort Lauderdale (Florida, ab 0 Uhr im Livestream auf zdf.de) und am 13. November in Harrison (New Jersey, ab 22 Uhr im Livestream auf sportschau.de) fordert der Vize-Europameister den Weltmeister von 2019. "Der Zeitpunkt ist nicht ideal für eine lange Reise", weiß Martina Voss-Tecklenburg. Vertragliche Verpflichtungen lassen aber keine andere Wahl. "Wir stellen aber jetzt das Sportliche in den Vordergrund. Die Spielerinnen freuen sich. Und wir freuen uns auf zwei tolle Spiele in zwei tollen Stadien. Es ist ein Geben und Nehmen. Wir wollen eventuell ja auch mal ein Heimspiel gegen die USA bestreiten", sagt die Bundestrainerin.

Um die einzelnen Spielerinnen aktuell nicht zu hoch zu belasten, nimmt Voss-Tecklenburg einen großen Kader mit: 26 Spielerinnen sitzen im Flieger nach Amerika. Darunter auch mit Janina Minge ein Kader-Neuling. Die Erste der Bundesliga-Torschützenliste erzielte in dieser Saison in sechs Spielen fünf Tore. "Wir müssen immer über Alternativen nachdenken, weil wir auch Ausfälle haben. Wenn Janina einen guten Eindruck macht und ihre Leistungen aus dem Verein bestätigt, kann sie eine Kandidatin für die WM im nächsten Jahr sein", führt die Bundestrainerin aus.

Simon zurück in der Nationalelf

Nach mehr als drei Jahren Pause kehrt indes Carolin Simon zurück. Die linke Verteidigerin von Bayern München kam zuletzt bei der WM 2019 in Frankreich zum Einsatz und zeigt in dieser Saison eine deutlich ansteigende Leistungskurve. Die Bundestrainerin erklärt: "Caro ist nach längerer Zeit wieder dabei. Wir hatten immer Kontakt und waren im Austausch. Durch einige Ausfälle gibt es die Möglichkeit, sie wieder mitzunehmen und ihr die Chance zu geben, sich zu zeigen."

Verzichten muss Voss-Tecklenburg in den USA auf die verletzten Marina Hegering und Tabea Waßmuth (beide VfL Wolfsburg), Giulia Gwinn und Sydney Lohmann (beide Bayern München), sowie Sara Däbritz und Dzsenifer Marozsan (beide Olympique Lyon).