Voss-Tecklenburg: "Wir haben auch noch ein wenig was vor"

In etwa zweieinhalb Monaten beginnt die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Beim WM-Kick-Off im Auswärtigen Amt in Berlin hat unter anderem Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg einen Ausblick auf das Turnier gegeben.

Zwei Nächte verweilte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor kurzem mit weiteren Verantwortlichen des DFB-Tross in Australien, um dort die Gegebenheiten und die Unterkunft, das Base-Camp, nochmals genauer unter die Lupe zu nehmen. Was zeigt: Allzu lange dauert es nicht mehr, bis die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 ausgetragen wird. Vom 20. Juli bis zum 20. August steigt das Turnier in Australien und Neuseeland.

"Wir haben festgestellt, dass die Menschen richtig Lust auf die WM haben, man spürt in dem Land die Vorfreude auf das Turnier", berichtete Voss-Tecklenburg beim WM-Kick-Off im Auswärtigen Amt in Berlin. Die 55-Jährige erklärte, dass es bei der Weltmeisterschaft darum gehen werde, dass die Mannschaft "wieder zusammenwachsen wolle. Wir wollen aber auch nichts erzwingen. Wir müssen ehrlich und offen miteinander umgehen, haben noch ein wenig was vor."

Deutschland hat im Frauenfußball noch nie gegen diese Länder gespielt. Martina Voss-Tecklenburg

Laut der Nationaltrainerin könnten acht bis neun Mannschaften berechtigterweise sagen, dass sie um den Titel mitspielen wollen. Um sich für die K.o.-Phase zu qualifizieren, muss die deutsche Nationalmannschaft allerdings erst einmal die Gruppenphase überstehen. Gegen Kolumbien, Südkorea und Marokko gehen die Schützlinge von Voss-Tecklenburg als Favorit ins Rennen.

Und dennoch warnt die Bundestrainerin: "Deutschland hat im Frauenfußball noch nie gegen diese Länder gespielt. Alle bringen unterschiedliche Qualitäten mit. Sie werden uns extrem fordern." Trotzdem sei es natürlich das Ziel, die Gruppe als Erster abzuschließen. "Wir wachsen jetzt seit viereinhalb Jahren immer mehr zusammen. Aber wir haben auch noch ein wenig was vor", betont Voss-Tecklenburg.

Das erste Gruppenspiel bestreitet die deutsche Frauennationalmannschaft am 24. Juli gegen Marokko. Ob die Partie aber auch im Fernsehen übertragen wird, ist bekanntlich noch ungewiss. "Ich appelliere an die Vernunft aller Beteiligten. An die FIFA, die das Turnier ausrichtet und die Verträge mit den einzelnen Rundfunkmedienanstalten aushandelt", bekräftigt DFB-Präsident Bernd Neuendorf. "Es scheint sich aber derzeit ein wenig festzufahren."

Neuendorf fürchtet TV-Blackout

Seiner Auffassung nach wäre es nach dem Hype bei der letzten Europameisterschaft in England, wo Deutschland dem Gastgeber in einem dramatischen Finale mit 1:2 unterlag, "ein Rückschritt für den Frauenfußball". Der 61-Jährige erklärte, dass erfreulicherweise immer mehr Mädchen und Frauen den Weg zum Fußball finden würden. "Das wollen wir aufrechterhalten. Es wäre schade, wenn uns solch ein Blackout passieren würde", konstatiert Neuendorf.