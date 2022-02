Voss-Tecklenburg: "Wichtig war die Mentalität"

Zum Auftakt des Arnold Clark Cups hat sich die deutsche Frauen-Nationalelf spät einen Punkt gegen Spanien gesichert - trotz zahlreicher Ausfälle und dank einer Einstellung, mit der die Bundestrainerin zufrieden war.

Am Ende der 90 Minuten wirkte Martina Voss-Tecklenburg zufrieden und erleichtert. "Wir haben nicht alles richtig gemacht", bilanzierte die Bundestrainerin, "Ich bin aber mit der Einstellung zufrieden. Wichtig war die Mentalität." Und die hat die deutsche Mannschaft beim 1:1 gegen Spanien zum Auftakt des Arnold Clark Cups in Middlesbrough gezeigt.

Das Turnier gilt als wichtige Standortbestimmung vor der im Juli beginnenden Europameisterschaft. Für die deutsche Mannschaft stand der Cup im EM-Gastgeberland im Vorfeld aber unter keinem guten Stern: Gleich 14 Spielerinnen fielen aus. "Wir mussten mit Ausfällen rechnen. Aber in dieser Form ist das unglaublich", sagte Voss-Tecklenburg vor dem Turnier-Start.

Unter den personell schwierigen Voraussetzungen lief es in den ersten torlosen 45 Minuten noch ordentlich für das DFB-Team. Nach der Pause folgte allerdings sofort die Führung für die Spanierinnen durch Weltfußballerin Alexia Putellas, die einen Fehler von Innenverteidigerin Lena Oberdorf nutzte.

Voss-Tecklenburg über Torhüterin Frohms: "Hat viel Sicherheit ausgestrahlt"

Als "Nackenschlag" bezeichnete die Bundestrainerin diesen Gegentreffer, von dem sich die deutsche Mannschaft lange nicht erholte. Spanien dominierte das Spiel und die Frankfurterin Merle Frohms im deutschen Tor verhinderte einen höheren Rückstand. "Merle hat viel Sicherheit ausgestrahlt. Sie hat gezeigt, dass sie auf Topniveau mithalten kann", lobte Voss-Tecklenburg.

Kurz vor Spielschluss gelang der deutschen Mannschaft sogar noch der Ausgleich. Stürmerin Lea Schüller brachte den Spanierinnen den ersten Gegentreffer seit März 2020 bei. "Wir wollten das 1:1 unbedingt erzwingen", erzählte die Bundestrainerin. "Am Ende war nur noch das Ziel, irgendwie ein Tor zu schießen", verriet Lea Schüller.

Am Sonntag (21.15 Uhr) bestreitet das deutsche Team sein zweites Spiel beim Arnold Clark Cup. Gegner in Norwich ist Olympiasieger Kanada, danach folgt am Mittwoch (20.30 Uhr) in Wolverhampton das Duell gegen Gastgeber England.