Voss-Tecklenburg vor Türkei-Spiel: "Wollen es hier regeln"

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg will die noch notwendigen drei Punkte zur Qualifikation für die Frauen-WM 2023 bereits in der Türkei einfahren. Dabei kommt es auch zu einer Premiere.

Wenn die deutsche Nationalelf am Samstag (14.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Bursa zum vorletzten Spiel der Qualifikation zur Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August 2023) antritt, wird sie erstmals in den neuen Trikots auflaufen: "Das ist ein sehr, sehr schönes Trikot. Darin werden wir richtig gut aussehen", lobte Abwehrspielerin Sara Doorsoun den Ausrüster adidas. Dieser hatte Anfang dieser Woche gemeinsam mit dem DFB den neuen für Männer wie Frauen einheitlichen Dress vorgestellt. Es sei ein "schönes Zeichen, dass sowohl die Frauen wie auch die Männer in der nächsten Zeit das gleiche Trikot tragen", sagte Dooroun. Lediglich die Anzahl der Sterne über dem DFB-Logo unterscheidet sich.

Nationalelf will aufgesaugte "Stimmung und Euphorie" mitnehmen - Frohms hütet das Tor gegen die Türkei

Mit einem Sieg gegen die Türkinnen würde Deutschland, das die Gruppe H mit 21 Punkten vor Verfolger Serbien (18) anführt, das Ticket für die WM 2023 vorzeitig lösen, da der direkte Vergleich gegen Serbien gewonnen wurde. "Wir gehen die Aufgabe mit ganz viel Spielfreude an und wollen es hier regeln", sagte Voss-Tecklenburg am Freitag auf der Pressekonferenz an. Die Chancen dazu stehen gut, denn im Hinspiel im November 2021 feierten die deutschen Frauen einen 8:0-Kantersieg. Davon blenden lassen will sich die DFB-Auswahl aber nicht: "Wir nehmen jeden Gegner ernst und wollen unsere Aufgabe souverän lösen. Wir wollen morgen an unsere Leistungsgrenze gehen - unabhängig vom Gegner", kündigte Doorsoun an.

Rückenwind soll den deutschen Frauen auch die Begeisterung geben, die sie in der Heimat erfahren haben - dem öffentlichen Training am Dienstag in Frankfurt wohnten rund 2000 Fans bei. "Wir wollen alles das, was wir an Stimmung und Euphorie aufgesaugt haben, mitnehmen und uns mit einer sehr guten Leistung für die WM qualifizieren, um das weitertragen zu können, was wir angeschoben haben", betonte Voss-Tecklenburg.

In den beiden abschließenden Qualifikationsspielen möchte Voss-Tecklenburg möglichst "vielen Spielerinnen Spielzeit geben". Allerdings schlagen sich einige Nationalspielerinnen mit kleineren Blessuren herum. Fest steht, dass gegen die Türkei EM-Keeperin Merle Frohms wieder das Tor hütet.