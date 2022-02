Voss-Tecklenburg: "Vielleicht überrascht uns jemand"

Stark ersatzgeschwächt wird die deutsche Frauen-Nationalelf beim prominent besetzten Arnold Clark Cup in England an den Start gehen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht darin aber auch eine Chance.

Natürlich haben die letzten Tage durch die vielen Absagen "viel Energie" gekostet, wie Voss-Tecklenburg am Mittwoch vor dem Abflug der deutschen Frauen-Nationalelf Richtung England eingestand. "Wir mussten mit Ausfällen rechnen, aber dass es uns in so massiver Form trifft, ist unglücklich, aber nicht veränderbar", wird die 54-Jährige auf der DFB-Website zitiert. Auf insgesamt 14 fehlende EM-Kandidatinnen summierten sich die Ausfälle. Dennoch, so beharrte Voss-Tecklenburg, ist der Arnold Clark Cup "eine Standortbestimmung, trotz der Ausfälle." Und zwar im Hinblick auf die vom 6. bis 31. Juli ebenfalls in England stattfindende EM 2022.

FE:male #05 - Almuth Schult Sie ist die einzige Mutter in der Fußball Bundesliga. Jeden Tag pendelt sie zwischen Familie und Verein, ist zudem noch Nationalspielerin, gefeierte TV-Expertin und engagiert sich für mehr Frauen im Fußball. Wir besuchen Almuth Schult im Trainingszentrum des VfL Wolfsburg und sie erzählt uns vor welche Herausforderungen sie ihr turbulentes Leben täglich stellt. Die Torhüterin spricht darüber, ob sie ihre Profikarriere fortsetzen wird und warum sie keine große Lust darauf hat bei der Nationalmannschaft auf der Bank zu sitzen. Außerdem diskutiert sie mit uns über die wichtigsten Themen ihrer Initiative Fußball Kann Mehr und äußert ihre Enttäuschung über Entscheider im Fußball und die Veränderungsbereitschaft des DFB. FE:male #04 - Andreas Luthe 07.01.2022 FE:male #03 - Christian Günter 17.12.2021 FE:male #02 - Martina Voss-Tecklenburg 26.11.2021 FE:male # 01 - Bo Svensson 05.11.2021 weitere Podcasts

Zwar verändere sich nun "der Schwerpunkt", zudem erhalte das Trainerteam "nicht das Gesamtbild, was wir wollten." Doch Voss-Tecklenburg sieht auch die Möglichkeiten, die sich dadurch bieten: "Für jede Spielerin, die hier ist, ist es eine Riesenchance. Vielleicht überrascht uns jemand."

Däbritz erwartet "drei Spiele auf Weltklasseniveau"

An der Zielsetzung hat sich jedenfalls nichts geändert. "Wir gehen auf den Platz, um zu gewinnen", kündigte Voss-Tecklenburg an. Die Hürden, die sich bei der Umsetzung aber in den Weg stellen, sind hoch: Zum Auftakt am Donnerstag wartet Spanien (15.30 Uhr), die weiteren Gegner des hochkarätig besetzten Turniers sind am Sonntag Olympiasieger Kanada (21.15 Uhr) und zum Abschluss am kommenden Mittwoch die Auswahl des Gastgebers (20.30 Uhr).

"Uns erwarten drei Spiele auf Weltklasseniveau. Das wird ein Vorgeschmack auf die Europameisterschaft", sagte Sara Däbritz vom französischen Spitzenklub Pairs Saint-Germain.

Voss-Tecklenburg: "Spanien ist in vielen Bereichen die Benchmark"

Besonders vor den Ibererinnen haben die deutschen Frauen hohen Respekt. "Es ist aktuell die beste Mannschaft", lobte Voss-Tecklenburg den Auftaktgegner in höchsten Tönen. "Spanien ist in vielen Bereichen die Benchmark." Für Däbritz wird gegen Spanien die Effektivität eine entscheidende Rolle spielen: "Es wird nicht zehn bis 20 Chancen geben, sondern vielleicht zwei oder drei. Die müssen dann sitzen, wenn wir das Spiel für uns entscheiden wollen. Und das ist unser Ziel für morgen."