Voss-Tecklenburg verliert zwei Co-Trainer

Thomas Nörenberg und Patrik Grolimund stehen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg künftig nicht mehr als Co-Trainer zur Verfügung. Wer auf sie folgt, ist noch offen.

Nörenberg arbeitete bereits seit 2004 beim DFB, war unter anderem viele Jahre Co-Trainer von Horst Hrubesch und gewann an seiner Seite 2008 den EM-Titel mit der U 19, 2009 mit der U 21. 2018 war er Hrubesch zur Frauen-Nationalmannschaft gefolgt und blieb dem Team auch nach Voss-Tecklenburgs Dienstantritt treu. Nun hört der 59-Jährige - als amtierender Vize-Europameister - nach DFB-Angaben zum 31. August auf eigenen Wunsch auf.

"Thomas Nörenberg hat schon seit 2004 - und damit lange vor seiner Zeit bei den Frauen - bei den männlichen U-Teams, insbesondere im Trainerteam von Horst Hrubesch, tiefe Spuren hinterlassen", wird Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter Nationalmannschaften, am Dienstag in der Verbandsmitteilung zitiert. "Er ist ein absoluter Fußballfachmann, ein toller Mensch und hat immer die Sprache der Spieler*innen gesprochen. Thomas Nörenberg hat große Verdienste um den deutschen Fußball."

Grolimund widmet sich nun seiner anderen Aufgabe beim DFB

Grolimund war 2019 zusammen mit Voss-Tecklenburg als Co-Trainer zum DFB gewechselt und hatte dabei als Head of Performance and Development insbesondere die langfristige Leistungsentwicklung der Spielerinnen im Blick. Seit 2021 ist der 42-Jährige zusätzlich als stellvertretender Ausbildungsleiter Pro Lizenz, also der ehemaligen Fußball-Lehrer-Ausbildung, tätig. Dieser Aufgabe will er sich nun vollständig widmen.

"Patrik Grolimund ist ein langjähriger Weggefährte von Martina Voss-Tecklenburg und hatte in seiner Rolle als Head of Perfomance and Development immer einen wichtigen Part im Gefüge des Teams", so Chatzialexiou. "Es ist auch sein Verdienst, dass die Mannschaft zuletzt bei der EM über das komplette Turnier von Beginn bis zum Ende auch physisch eine Topperformance auf den Platz gebracht hat. Er hat sich trotz der zusätzlichen Belastung durch seine Tätigkeit als stellvertretender Ausbildungsleiter der Pro Lizenz in beeindruckender Art und Weise in den Dienst des Teams gestellt und persönlich mit einer enormen Kraftanstrengung zum Erfolg beigetragen."

Insgesamt hätten Nörenberg und Grolimund "wesentlichen Anteil daran, dass unsere Frauen-Nationalmannschaft zuletzt bei der EM so beeindruckende Leistungen gezeigt hat", sagt Chatzialexiou, der nun daran arbeitet, "das Team um Martina hinsichtlich der Co-Trainer*innen-, aber auch der Fitnesstrainer*innen-Position zu ergänzen. Hier haben wir sehr konkrete Ideen, bereits erste Gespräche mit den entsprechenden Kandidat*innen geführt und werden diese in den kommenden Tagen fortführen."