Voss-Tecklenburg: "Uns fehlt die Spielruhe"

Nach zwei Spielen wartet die deutsche Nationalmannschaft bei Arnold Clark Cup in England noch auf den ersten Sieg. Martina Voss-Tecklenburg sieht deshalb natürlich noch Luft nach oben.

Dem 1:1 gegen Spanien am Donnerstag folgte am Sonntag die 0:1-Niederlage gegen Olympiasieger Kanada. Entsprechend zurückhaltend fällt das Zwischenfazit von Voss-Tecklenburg aus. "Es gibt noch einige Dinge, die wir besser machen können, damit wir Spiele auf diesem Niveau gewinnen", sagte die Bundestrainerin. "Wir haben ganz viel Herz, Leidenschaft und Mentalität gezeigt, aber oft fehlt uns noch die Spielruhe."

Die vielen Ausfälle - insgesamt fehlen in England 14 Spielerinnen - lassen sich kaum kompensieren. "Für die neuen Spielerinnen geht es nicht nur um das Learning auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Wir müssen ihnen in kurzer Zeit nahebringen, wie unsere Spielidee ist", verdeutlicht Voss-Tecklenburg ein weiteres Problem.

Trotzdem will das DFB-Team am Mittwoch (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den ersten Sieg bei diesem EM-Vorbereitungsturnier einfahren. "Wir treffen auf einen super Gegner, der uns fordern und alles abverlangen wird", erzählt die deutsche Nummer eins, Merle Frohms, vor dem Duell mit den Engländerinnen. Rund 14000 Zuschauer werden zu diesem Spiel in Wolverhampton erwartet.

"Es werden überwiegend englische Fans sein, daher werden wir alles daran setzen, dass wir sie zum Schweigen bringen", sagt Frohms die im Sommer von Eintracht Frankfurt zu ihrem Ex-Klub VfL Wolfsburg wechseln wird. "Es war eine sehr schwere Entscheidung, weil ich mich in Frankfurt sehr wohl fühle. Es hat sich für mich aber die Frage gestellt, was ich in den nächsten Jahren brauche, um mich weiterzuentwickeln. Daher habe ich beschlossen, dass ich den internationalen Wettbewerb auch auf Vereinsebene dabei sein möchte. Und da gibt es in Deutschland nur wenige Mannschaften."