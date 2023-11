Voss-Tecklenburg und DFB lösen Vertrag auf

Wie der DFB am Samstagmittag bekanntgab, ist Martina Voss-Tecklenburg ab sofort nicht mehr Bundestrainerin der Frauen-Nationalmannschaft. Nach einer Analyse des enttäuschenden WM-Abschneides "bestand Einvernehmen, dass das Team einen personellen Neuanfang in der sportlichen Führung benötigt", wie es in einer Pressemitteilung hieß. Wer Nachfolger oder Nachfolgerin der 55-Jährigen wird, steht bislang noch nicht fest.