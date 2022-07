Voss-Tecklenburg: "Sorry, wir stehen mit neun Punkten da"

Ohne jeden Makel ist die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ins EM-Viertelfinale eingezogen. Vor dem Duell mit Österreich zeigte sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (54) zufrieden.

Drittes EM-Spiel, dritter Sieg, wieder ohne Gegentor. Als sie auf das harte Stück Arbeit beim 3:0 gegen Finnland angesprochen wurde, widersprach Voss-Tecklenburg. "Hart erkämpft? Das sehe ich jetzt nicht so", stellte die Bundestrainerin am ZDF-Mikrofon klar: "Sorry, wir stehen mit neun Punkten und 9:0 Toren da und haben heute wieder drei gemacht. Dazu haben wir Spielzeit für alle Spielerinnen generieren können."

Unter anderem die eingewechselte Frankfurterin Nicole Anyomi feierte ein bemerkenswertes EM-Debüt, brachte das 2:0 nach der Pause entscheidend auf den Weg und erzielte den 3:0-Endstand selbst. Mit Vereinskollegin Laura Freigang feierte in der Schlussviertelstunde auch die letzte Feldspielerin ihre Turnierpremiere. "Das ist ein gutes Gefühl und eine gute Ausgangslage", bekundete Voss-Tecklenburg.

Ihre Mannschaft habe es "seriös gelöst", auch wenn Präzision und die "letzte Energie" gefehlt hätten. "Es war nicht brillant", sagte Voss-Tecklenburg, die aber von einer "wirklich bravourösen und souveränen" Gruppenphase sprach. Dass ihr Team nicht vollends zufrieden mit dem Auftritt gegen Finnland war, störte und verwunderte die Bundestrainerin nicht: "Diese Selbstkritik zeichnet die Mannschaft aus."

Der Hunger auf mehr ist groß

Mit dem "erfrischenden Fußball" habe die DFB-Auswahl zwar schon "viel Sympathie gewonnen", doch der Hunger auf mehr ist groß. "Wir haben vor, hier noch drei Spiele zu machen", stellte Voss-Tecklenburg klar. Im Viertelfinale wartet am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) Österreich, das die Bundestrainerin ausdrücklich lobte.

Von einem "total verdienten" Einzug in die K.-o.-Phase sprach Voss-Tecklenburg, die die "eingeschworene Truppe" schon länger auf dem Schirm hat. Dass beim Nachbarn auch derart viele Spielerinnen in Deutschland kicken, sei ein "tolles Statement für unsere Liga".

Die fehlende Frische, die sich gegen Finnland gerade in Sachen Präzision bemerkbar machte, will sich die DFB-Elf an einem zusätzlichen Tag Pause zurückholen. Neben dem "schönen Nachbarschaftsduell" gegen Österreich freut sich Voss-Tecklenburg als "Fan" auch auf das Viertelfinale zwischen Gruppengegner Spanien und Gastgeber England, das die Bundestrainerin als "Riesenknaller" bezeichnete.