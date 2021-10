Voss-Tecklenburg nominiert TSG-Torhüterin Tufekovic nach

Torhüterin Martina Tufekovic ist für die beiden anstehenden WM-Qualifikationsspiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nachnominiert worden.

Wenn die DFB-Auswahl am Donnerstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in Tel Aviv und am darauffolgenden Dienstag in Essen jeweils auf die israelische Nationalmannschaft trifft, wird Tufekovic erstmals zum Kader der Nationalmannschaft gehören. Die 27-Jährige ist nach DFB-Angaben bereits am Montagabend im Teamhotel in Düsseldorf eingetroffen, wo sich die Auswahl auf die beiden anstehenden Quali-Spiele vorbereitet.

Voss-Tecklenburg reagierte mit der Nominierung der Bundesliga-Torhüterin (82 Erstliga-Spiele, sechs Champions-League-Einsätze) auf die verletzungsbedingte Absage von Ann-Katrin Berger (FC Chelsea).

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft befindet sich in der Qualifikationsgruppe H nach zwei Spielen auf dem ersten Platz (sechs Punkte, 12:1 Tore). Israel ist mit einer Niederlage (0:4 gegen Portugal) in den Wettbewerb gestartet. Die WM findet 2023 in Australien und Neuseeland statt, zuvor steigt die aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobene EM (6. - 31. Juli 2022) in England. Für die EURO hat sich Deutschland bereits qualifiziert.