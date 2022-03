Voss-Tecklenburg nominiert Kader: Popp nach einem Jahr zurück

Alexandra Popp steht nach einem Jahr wieder im Kader für die Nationalmannschaft. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte sie für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele.

Am Dienstag gab Voss-Tecklenburg die Nominierungen für die Qualifikationsspiele gegen Portugal in Bielefeld (9. April, 16.10 Uhr) und gegen Serbien in Belgrad (12. April, 16 Uhr) bekannt - und berief in diesem Zuge auch wieder Popp. Die 30-Jährige vom VfL Wolfsburg hatte zuletzt im April 2021 das DFB-Trikot beim 3:1-Sieg gegen Norwegen getragen.

"Es freut uns sehr, dass 'Poppi' wieder dabei ist. Sie ist eine sehr wichtige Spielerin für uns - auf und neben dem Platz", wird Voss-Tecklenburg in einer Mitteilung des Verbands zitiert. "Mit ihrer starken Persönlichkeit, Präsenz, Power und Führungsstärke ist sie ein wichtiger Baustein im Gefüge unserer Mannschaft. Es ist gut, dass wir wieder mit ihr planen können."

Neben der Offensivspielerin kehren auch ihre Teamkolleginnen Svenja Huth, Tabea Waßmuth, Kathrin Hendrich, Almuth Schult, Lena Lattwein sowie Sjoeke Nüsken (Eintracht Frankfurt), Sydney Lohmann (FC Bayern München) und Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon) in den Kreis der DFB-Auswahl zurück. Alle Spielerinnen hatten zuletzt krankheitsbedingt oder verletzt gefehlt.

Keine Option ist hingegen Sara Däbritz. Die Münchnerin hat sich im Champions-League-Hinspiel des FC Bayern gegen Paris eine Gehirnerschütterung zugezogen. Auch Marina Hegering (FC Bayern München) und Selina Cerci (Turbine Potsdam/Kreuzbandriss) fehlen, Melanie Leupolz (FC Chelsea) steht wegen Schwangerschaft nicht zur Verfügung. Linda Dallmann und Maximiliane Rall (beide Bayern München) werden womöglich erst kurzfristig zum Team stehen, momentan müssen die beiden aufgrund eines positiven Coronatests in Isolation bleiben.

Wir wollen den nächsten großen Schritt in Richtung WM machen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg

Die Vorfreude auf das erste Länderspiel vor Fans nach langer Zeit ist groß. "Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder Fans im Stadion dabeihaben dürfen. Das wird unser Spiel beflügeln. Bielefeld hat sich schon in der Vergangenheit als starker Standort mit einer tollen Atmosphäre ausgezeichnet", sagt Voss-Tecklenburg mit Blick auf die Partie gegen Portugal.

In der Qualifikation für die WM in Australien und Neuseeland im kommenden Jahr führt das deutsche Team die Gruppe H mit 18 Punkten aus sechs Spielen souverän an. Zweiter ist Portugal (13 Punkte), gefolgt von Serbien (12). Entsprechend kommt den beiden Spielen große Bedeutung bei. "Mit Portugal und Serbien treffen wir auf die beiden stärksten Gruppengegner. Vor allem die Portugiesinnen haben schon im Hinspiel gezeigt, dass sie sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt haben", betont die Bundestrainerin. "Sie haben vor allem in der Offensive eine gute Qualität. Unser primäres Ziel sind die sechs Punkte. Wir wollen den nächsten großen Schritt in Richtung WM machen."

Der Kader in der Übersicht

Tor: Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Merle Frohms (Eintracht Frankfurt), Almuth Schult (VfL Wolfsburg)

Abwehr: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Jana Feldkamp (TSG Hoffenheim), Giulia Gwinn (Bayern München), Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg)

Mittelfeld/Sturm: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Jule Brand (TSG Hoffenheim), Klara Bühl (Bayern München), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Svenja Huth (VfL Wolfsburg), Lena Lattwein (VfL Wolfsburg), Sydney Lohmann (Bayern München), Lina Magull (Bayern München), Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon), Sjoeke Nüsken (Eintracht Frankfurt), Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Lea Schüller (Bayern München), Tabea Waßmuth (VfL Wolfsburg)

auf Abruf: Pauline Bremer (VfL Wolfsburg), Chantal Hagel (TSG Hoffenheim), Turid Knaak (VfL Wolfsburg), Sarai Linder (TSG Hoffenheim), Leonie Maier (FC Everton), Ramona Petzelberger (Aston Villa), Martina Tufekovic (TSG Hoffenheim), Joelle Wedemeyer (VfL Wolfsburg)