Voss-Tecklenburg kritisiert TV-Anstalten: "Da könnt ihr nicht spielen, da kommt 'SOKO Soundso'"

Das Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Portugal wird nur im Livestream und nicht im TV gezeigt. Kritik gibt es unter anderem von DFB-Interimspräsident Rainer Koch. Auch Martina Voss-Tecklenburg hat eine klare Meinung zur Thematik.

"Würde morgen ein entscheidendes oder vorentscheidendes WM-Qualifikationsspiel der Männer Portugal gegen Deutschland sein, und das ZDF hätte die Übertragungsrechte - dann bin ich ganz sicher, dass wir das um 19 Uhr nicht nur im Livestream anzuschauen hätten", führte Koch auf einer Video-Pressekonferenz am Montag aus.

Stattdessen ist aber genau das der Fall: Das Spiel der DFB-Frauen in Faro (19 Uhr, LIVE! bei kicker) wird nicht im linearen Fernsehen zu sehen sein. "Das ist wirklich sehr bedauerlich und misslich", sagte Koch. "Ich möchte schon deutlich machen, dass es Anlass geben muss, ernsthaft darüber nachzudenken, wie so etwas verändert werden kann."

'SOKO Soundso' statt Frauen-Nationalmannschaft

Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten war Kritik an den TV-Anstalten aufgekommen. Die zurückliegenden Qualifikationsspiele der DFB-Elf waren zwar übertragen, allerdings häufig zu früheren Tageszeiten angepfiffen worden. Die drei zurückliegenden Heimspiele gegen Israel (7:0), Serbien (5:1) und Bulgarien (7:0) fanden allesamt um 16 Uhr statt.

Offenbar auch durch den Einfluss der TV-Anstalten. "Es heißt: 'Ihr könnt nicht um 18 oder 19 Uhr spielen, weil da kommt 'SOKO Soundso' und da haben wir zwei Millionen Zuschauer'", berichtet Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in der aktuellen Folge des neuen kicker-Podcasts "Fe:male view on football". "Das kann man anführen, sollte man aber nicht. Wir wundern uns alle, dass wir nicht so viele Fans in den Stadien haben - aber da kann ja auch niemand gehen."

FE:male #02 - Martina Voss-Tecklenburg Was der Männerfußball sich bei den Frauen abgucken kann und warum der DFB sich bemühen sollte eine Frau für das Amt des DFB-Präsidenten zu finden, darüber spricht die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit uns. Außerdem nimmt sie das Öffentlich-rechtliche Fernsehen in die Pflicht, offenbart ihre Leidenschaft, Gedichte zu schreiben, und erklärt, wie das Aufwachsen mit 7 Personen in einer Mietwohnung funktioniert. Mit Blick auf die EM 2022 in England erwartet sie, dass Rekorde gebrochen werden und der Frauenfußball im Mutterland des Fußballs stimmungsmäßig das Beste zeigen wird, was wir je gesehen haben.

Besonders kritisierte Voss-Tecklenburg ARD und ZDF, die bis 2023 die Übertragungsrechte an den Länderspielen der Frauen-Nationalmannschaft halten: "Das Fernsehen hat einen gesellschaftlichen Auftrag, die Öffentlich-Rechtlichen müssen nicht nur auf Quote gehen."

Voss-Tecklenburg kritisiert: "Da ist Deutschland kein Sportland"

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann erklärte in der vergangenen Woche: "Wir haben den Auftrag, die Vielfalt des Sports zu zeigen, nicht einzelne Sportarten zu fördern."

Mit Blick auf das Ausland stellte Voss-Tecklenburg hingegen bei "Fe:male view on football" fest: "Da ist Deutschland kein Sportland, da sind uns andere Nationen voraus. Da muss sich jeder hinterfragen und sagen: Da hat man eine andere Verantwortung."

Was Voss-Tecklenburg von ambitionierten Trainerinnen erwartet und warum sie in besonderen Momenten gerne Gedichte schreibt, erklärt die deutsche Bundestrainerin in der aktuellen Ausgabe von "Fe:male view on football". Die ganze Folge ist jetzt auf allen digitalen kicker-Kanälen und bei Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podimo und iTunes verfügbar!