Voss-Tecklenburg kritisiert die UEFA: "Das ist nicht adäquat"

Das Sportliche war schnell abgehandelt in der Pressekonferenz mit Martina Voss-Tecklenburg vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag (16 Uhr, live im ZDF) in Braunschweig gegen die Türkei. Dann übte die Bundestrainerin Kritik an der UEFA.

Beschäftigt die Quartiersuche für die EM sehr: Martina Voss-Tecklenburg. imago images/Fotografie73