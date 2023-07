Voss-Tecklenburg hat noch nicht alle Entscheidungen getroffen

Das zweite Trainingslager neigt sich dem Ende zu. Am Samstag reisen die DFB-Frauen aus Herzogenaurach ab und treffen sich am Dienstag am Frankfurter Flughafen wieder, um in das Abenteuer Weltmeisterschaft zu starten. Für fünf Spielerinnen beginnt allerdings am Samstag schon der Sommerurlaub. Sie müssen aus dem aktuellen 28er-Kader gestrichen werden.

"Noch sind nicht alle Entscheidungen getroffen", sagt Martina Voss-Tecklenburg. Die Bundestrainerin muss am Samstagvormittag die schlechten Nachrichten an die betreffenden Spielerinnen weitergeben. "Man merkt schon, dass ein Knistern in der Luft liegt", hat Verteidigerin uns Stammspielerin Felicitas Rauch vom VfL Wolfsburg wahrgenommen. Offen ließ Voss-Tecklenburg, ob ein oder zwei Akteurinnen als Backup mit nach Australien reisen werden.

Vor der endgültigen Festlegung des Kaders trifft die DFB-Auswahl am Freitagabend (20.30 Uhr) noch im letzten offiziellen Test vor dem WM-Start in Fürth auf Sambia. Bislang sind 10.300 Tickets für die Partie verkauft. Die Afrikanerinnen haben sich ebenfalls für die Weltmeisterschaft qualifiziert. "Sambia ist ein Gegner, der offensiv spielen und zocken will", hat Voss-Tecklenburg beobachtet, "es ist gut, dass wir diesen Gegner haben." Klar ist für die Bundestrainerin, dass "wir ein paar Schritte weiter sind als beim letzten Spiel". Der Test gegen Vietnam (2:1), am 24. Juni in Offenbach verlief holprig.

Wie weit die Mannschaft aktuell schon ist, kann Voss-Tecklenburg nicht sagen. Fest steht: "Athletisch und physisch sind die Spielerinnen noch nicht bei 100 Prozent. Wir wissen, was zu tun ist". Aber bis zum ersten Gruppenspiel am 24. Juli gegen Marokko in Melbourne ist ja auch noch genug Zeit. Und wichtig ist ohnehin erstmal etwas anderes für die Bundestrainerin: "Ich erwarte 100 Prozent Mentalität."

Und wie sieht es mit dem im vergangenen Jahr bei der EM oft erwähnten Teamspirit aus? "Es ist schwierig, Teamspirit zu messen. Aber die Mannschaft ist ein Team. Jede einzelne Spielerin supportet das Team."