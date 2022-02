Voss-Tecklenburg freut sich auf das "kompletteste Team der Welt"

Das Vier-Nationen-Turnier rückt für die Nationalmannschaft immer näher. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg blickt mit Vorfreude darauf.

Die Vorfreude ist Martina Voss-Tecklenburg anzumerken. "Wir brauchen diese Spiele jetzt, um gut in die letzten fünf Monate vor der EM starten zu können. Das sind drei Topnationen, die uns alles abverlangen werden. Und deshalb freuen wir uns so darauf", erzählt die Bundestrainerin vor dem Arnold Clark Cup in England.

Das Europameisterschafts-Vorbereitungsturnier, das in der nächsten Woche Donnerstag für das DFB-Team beginnt, wird ebenso wie die EM in England ausgespielt. Die deutsche Nationalmannschaft trifft auf Spanien (17. Februar), Kanada (20. Februar) und Gastgeber England (23. Februar) - hochkarätiger könnte die Besetzung kaum sein. Spanien stellt für die Bundestrainerin gar das "kompletteste Team der Welt" dar. Bei der EM, die am 6. Juli beginnt, treffen beide Mannschaften schon in der Gruppenphase am 12. Juli aufeinander.

Leupolz und Hegering im Aufbautraining

Allerdings kann das DFB-Team am Dienstag nicht in Bestbesetzung von Frankfurt nach England fliegen: Alexandra Popp (VfL Wolfsburg, Knie-OP), Marina Hegering (Bayern München, Knorpelschaden) und Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon, Muskelverletzung) fallen aus. Auch Melanie Leupolz vom FC Chelsea musste absagen. Die Mittelfeldspielerin hat noch mit physischen Problemen nach einer Covid 19-Erkrankung zu kämpfen.

Leupolz und Hegering seien aber schon wieder im Aufbautraining, verkündete die Bundestrainerin, die bei allen vier angeschlagenen und verletzten Spielerinnen davon ausgeht, dass sie im Juli zur EM wieder fit sein können. "Für die Spielerinnen tut es mir sehr leid, wir hätten gerne alle dabei gehabt. Aber das kann uns bei der Europameisterschaft auch passieren."

Zwei Frankfurterinnen zurück im Kader

Von den Ausfällen profitiert Stürmerin Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), die nach einer Verletzungspause in den Kader zurückkehrt. Auch Verteidigerin Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), die zuletzt nicht mehr berücksichtigt wurde, kehrt zurück. Neu im DFB-Kader ist Selina Cerci. Die 21-Jährige von Turbine Potsdam belegt aktuell mit elf Treffern die Pole-Position der Bundesliga-Torjägerliste. "Sie hat sich weiter gesteigert, konstant gute Leistungen gebracht. Es passt einfach, sie mitzunehmen", sagt Voss-Tecklenburg.