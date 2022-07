Voss-Tecklenburg: "Es wird wahnsinnig intensiv"

Martina Voss-Tecklenburg hat sich auf der Pressekonferenz vor dem Viertelfinale gut gelaunt gezeigt und nimmt die Favoritenrolle ihres Teams an - trotz der beachtlichen Weiterentwicklung des österreichischen Teams.

Im für Londoner Verhältnisse eher beschaulichen Stadtteil Brentford fühlt sich die deutsche Nationalmannschaft fast schon wie zu Hause. "Uns sprechen hier auch immer mehr Menschen an", erzählte eine gut gelaunte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf der Pressekonferenz im Community Stadions, wo am Donnerstagabend um 20 Uhr Ortszeit das Viertelfinale gegen Österreich angepfiffen wird.

Das DFB-Team geht favorisiert in de Partie. Aber: "Österreich hat sich weiterentwickelt und an Spielqualität gewonnen", berichtet Voss-Tecklenburg. "Sie sind reifer als 2017." Vor fünf Jahren zogen die Österreicherinnen überraschend ins Halbfinale der EM in den Niederlanden ein. Das DFB-Team scheiterte damals bereits im Viertelfinale an Dänemark.

Ein Ausscheiden zu Beginn der K.-o.-Runde wäre auch diesmal wieder eine herbe Enttäuschung. Aber nach der guten Vorrunde der deutsche Mannschaft mit drei Siegen in drei Spielen (gegen Dänemark, Spanien und Finnland) nicht unbedingt zu erwarten. "Wir sind zufrieden damit, wie es bisher für uns gelaufen ist. Wir sind nicht nur erfolgreich, sondern spielen auch guten Fußball", bilanzierte Innenverteidigerin Kathy Hendrich vom VfL Wolfsburg. "Morgen geben wir wieder Vollgas." Und Voss-Tecklenburg prophezeite: "Es wird wahnsinnig intensiv werden. Zwei Teams voller Leidenschaft stehen sich gegenüber."

Schüller wieder im Aufgebot

Die Bundestrainerin kündigte an, dass die zuletzt an COVID-19 erkrankte Stürmerin Lea Schüller in den Kader zurückkehren wird. Eine Option für die Startelf dürfte die Bundesliga-Torschützenkönigin der Vorsaison (16 Treffer) aber noch nicht sein. Almuth Schult wird indes morgen passen müssen. Die Ersatz-Torhüterin plagt sich mit einem Infekt herum. Die Corona-Tests sind aber alle negativ ausgefallen. Statt Schult wird Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea als Nummer zwei auf der Bank sitzen.