Voss-Tecklenburg: "Es tut mir immer noch weh"

Auch nach 30 Tagen ist der Ärger bei Martina Voss-Tecklenburg über das verlorene EM-Finale gegen England noch nicht verraucht. Doch auf die Bundestrainerin wartet der nächste Auftrag: Und der heißt: WM-Qualifikation.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg will die WM-Qualifikation "mit Begeisterung zu Ende bringen". AFP via Getty Images

Die Spielerinnen kommen erst am Dienstag in Frankfurt an. Das Trainerteam der Frauen-Nationalmannschaft hat sich aber bereits am Montag in der Mainmetropole zusammengefunden. Der nächste Schritt will gut geplant sein: Die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland. Dabei liegt das EM-Finale und die 1:2-Niederlage gegen England nach Verlängerung gerade erst vier Wochen zurück. "Es tut mir immer noch weh, wenn ich an den Ausgang des Finals denke", gibt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zu. "Ich bin damit noch nicht fertig. Es ärgert mich immer noch, dass das Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Wir sind ja auch noch mit der Nachbereitung beschäftigt. Aber jetzt haben wir den nächsten Auftrag". Und der heißt: WM-Qualifikation.

Niemand im deutschen Lager zweifelt daran, dass diese geschafft wird. Aus den beiden Partien am Samstag im türkischen Bursa und am nächsten Dienstag im bulgarischen Plovdiv benötigt das DFB-Team nur einen Sieg. "Wir wollen die Qualifikation mit Begeisterung zu Ende bringen. Die EM gibt uns Rückenwind und Stärke", kündigte Voss-Tecklenburg an.

Verletzungsbedingt werden Marina Hegering (VfL Wolfsburg, Fußverletzung) und Giulia Gwinn (Bayern München, Knieprobleme) die erste Reise der Nationalmannschaft nach der EM nicht mit antreten. Die Wolfsburgerin Lena Oberdorf reist wegen eines grippalen Infekts erst später an. Ann-Katrin Berger fehlt außerdem wegen ihrer Krebserkrankung, die sie in der vergangenen Woche öffentlich gemacht hatte. Voss-Tecklenburg: "Die Erkrankung von Anne hat uns schon während der EM beschäftigen müssen, weil sie schon bei mehreren Untersuchungen war und wir ahnten, dass das Ergebnis möglicherweise nicht positiv ist. Und am Ende der EM wussten wir, dass das Ergebnis nicht gut ist."

Voss-Tecklenburg über Berger: "Sie ist eine Kämpferin"

Die Torhüterin vom FC Chelsea war bereits im November 2017 an Schilddrüsenkrebs erkrankt und konnte nach aufwändigen Behandlungen ihre Profi-Karriere fortsetzen. Jetzt ist der Krebs zurück. Aktuell ist die 31-Jährige zur Behandlung im Krankenhaus. "Sie ist ein Kämpfer und wir drücken die Daumen, dass alles gut wird und sie die Kraft und Energie hat, das alles noch mal anzugehen. Die Prognosen sind eher positiv", erzählt die Bundestrainerin. Für Berger steht Martina Tufekovic im Kader. Die Hoffenheimerin ist hinter Merle Frohms und Almuth Schult Torhüterin Nummer drei und hat bislang noch kein Länderspiel absolvieren dürfen.

Urbansky ersetzt Nörenberg als Co-Trainer

Neu im Trainerteam ist seit Dienstag Michael Urbansky. Der 41-Jährige wird Thomas Nörenberg als Co-Trainer ersetzen. "Bei Thomas haben wir schon länger gewusst, dass er mit dem Gedanken spielt, aufzuhören", erklärt Voss-Tecklenburg. Mit Urbansky kommt ein Trainer, "den wir gut kennen. Er ist ein Typ, der gut zu uns passt". Einen Ersatz für Athletik-Coach Patrik Grolimund, der ebenfalls nach der EM nicht mehr zur Verfügung steht, konnte Voss-Tecklenburg noch nicht präsentieren, kündigte aber eine zeitnahe Lösung an. "Wir wollen uns so aufstellen, dass wir neuen Input bekommen."