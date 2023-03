Voss-Tecklenburg: "Die Gegner werden uns stressen"

Martina Voss-Tecklenburg will den Testspiel-Doppelpack nutzen, um ihr Personal für die WM zu testen. Schmallippig gab sich die Bundestrainerin bezüglich ihrer möglichen Vertragsverlängerung.

Viel Zeit ist nicht mehr bis zur Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland: nur noch knapp vier Monate. Das Turnier beginnt am 20. Juli. Bis dahin bestreitet die deutsche Nationalmannschaft nur noch vier Testspiele - zwei davon im April. Zunächst tritt der Vize-Europameister am Karfreitag in Sittard (Niederlande) an. Und am Dienstag nach Ostern (11. April) empfängt das DFB-Team in Nürnberg die brasilianische Nationalmannschaft. "Diese Gegner werden uns stressen, uns unter Druck setzen", prognostiziert Martina Voss-Tecklenburg. Die Bundestrainerin will die zwei Partien nutzen, um ihr Personal für die WM zu testen. "Wir sind ja noch im Selektionsprozess, wollen viele Spielerinnen sehen gegen diese Top-Gegner."

Das Spiel gegen Brasilien, für das schon 22.000 Karten abgesetzt worden sind, wird auch die letzte Partie von Dzsenifer Marozsan im DFB-Trikot sein. Die Olympiasiegerin von 2016, die beim französischen Meister Olympique Lyon spielt, hatte kürzlich ihren Rücktritt erklärt. "Maro gehört zu den weltbesten Technikerinnen am Ball. Sie hat fantastische menschliche Charaktereigenschaften, die ich sehr zu schätzen weiß", erzählt Voss-Tecklenburg. "Wir möchten ihr die Möglichkeit bieten, um sich gebührend von der Nationalmannschaft zu verabschieden."

Zurückgekehrt in den DFB-Kader ist indes Melanie Leupolz. Die Mittelfeldspielerin vom FC Chelsea verpasste aufgrund ihrer Schwangerschaft die Europameisterschaft im vergangenen Jahr in England. Nun meldet sich die 28-Jährige zurück. Voss-Tecklenburg: "Es ist der beste Zeitpunkt, sie jetzt zu sehen und im Training zu erleben. Co-Trainerin Britta Carlson wird sich am Donnerstag zusammen mit Torwart-Trainer Michael Fuchs das Champions-League-Viertelfinale des FC Chelsea gegen Olympique Lyon in London ansehen, um sich ein aktuelles Bild von Leupolz zu machen. Am heutigen Mittwoch sind Carlson und Fuchs beim Spiel der Bayern beim FC Arsenal.

Voss-Tecklenburg vor Verlängerung?

Schmallippig gab sich die Bundestrainerin bezüglich ihrer möglichen Vertragsverlängerung, die von der "Bild" am Mittwoch schon als perfekt vermeldet wurde. "Wir werden zeitnah, wenn es etwas zu verkünden gibt, das auch verkünden."