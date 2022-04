Voss-Tecklenburg: "Das wäre ein cooles Statement"

Die Aufgabe scheint lösbar. Und sie ist es auch. Mit einem Sieg am Dienstag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) in Serbien kann die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bereits das Ticket für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Australien und Neuseeland lösen.

"Wenn wir uns schon für die WM qualifizieren würden, wäre das ein cooles Statement für die EM. Dann können wir uns darauf konzentrieren, einige Dinge zu festigen und ein gutes Gefühl für die EM zu bekommen", sagt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auch mit Blick auf die Europameisterschaft im Juli in England.

Allerdings haben die Serbinnen schon im Hinspiel im September gezeigt, dass sie ein sehr unbequemer Gegner sind. Zur Halbzeit lag die deutsche Elf in Chemnitz mit 0:1 zurück, bevor sie die Parte noch drehen konnte und mit 5:1 gewann.

"Serbien kommt über die Körperlichkeit und das Tempo. Darauf werden wir vorbereitet sein", kündigte Voss-Tecklenburg an. "Wir sind uns bewusst, dass es körperlich zur Sache gehen wird und müssen uns in den Räumen so bewegen, dass es schwer für sie wird, uns auf den Füßen zu stehen", erzählte Verteidigerin Kathy Hendrich.

Das Spiel gegen Portugal war sehr, sehr gut. Martina Voss-Tecklenburg

Am Samstag in Bielefeld hat das DFB-Team das erste der beiden aktuellen WM-Qualifikationspartien schon souverän mit 3:0 gewonnen. "Das Spiel gegen Portugal war sehr, sehr gut. In der Analyse haben wir noch einmal gesehen, wie präsent wir gewesen sind und wie gut die Dinge funktioniert haben, die wir uns vorgenommen haben", freute sich die Bundestrainerin.

"Es tut uns weh, dass Almuth nicht spielen kann"

Die wollte in Serbien eigentlich Almuth Schult zum Comeback im DFB-Trikot verhelfen. Die Torhüterin des VfL Wolfsburg, die zuletzt bei der WM 2019 in Frankreich in der Nationalmannschaft gespielt hat, ist jedoch wegen einer Schulterzerrung, die sie sich im Training zugezogen hatte, nicht mit nach Belgrad gereist. Voss-Tecklenburg: "Es tut uns weh, dass Almuth nicht spielen kann. Sie ist sehr wichtig für uns mit ihrer Energie." Für Schult steht am Dienstag die etatmäßige Nummer eins Merle Frohms von Eintracht Frankfurt im Tor.