Voss-Tecklenburg: "Das müssen wir ertragen"

Das 2:3 in Serbien hallte bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft nach. Ein Rückschlag in der WM-Qualifikation, ein Rückschlag aber auch mit Blick auf die anstehende EM.

Statt vorzeitig das WM-Ticket zu lösen und ein Statement Richtung EM im Juli in England zu setzen, warf das 2:3 der DFB-Frauen in Serbien auch bei Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg einige Fragen auf. "Das ist unser Ding, das müssen wir ertragen, uns hinstellen und fragen: So, was können wir daraus lernen? Was nehmen wir mit?"

Mitnehmen muss die deutsche Elf, dass gegen einen körperlich robusten Gegner, der früh und energisch attackierte, nicht die passenden Lösungen gefunden wurden. Das DFB-Team offenbarte zu viele Schwachstellen an diesem Tag, die uninspirierte Anfangsphase ließ dies schon erahnen. "Das hat sich erschütternderweise über 90 Minuten fortgesetzt", konstatierte Voss-Tecklenburg.

Wer weiß, wofür es am Ende gut ist. Alexandra Popp

"Du gehst natürlich nicht gerne mit einer Niederlage in eine sechswöchige Pause", meinte die Bundestrainerin, die aus dem Spiel nun für die kommenden Aufgaben "die richtigen Schlüsse ziehen" will.

Anfang September geht es erst in der WM-Qualifikation weiter, in der Türkei (3.9.) und in Bulgarien (6.9.) soll das Ticket endgültig gelöst werden. Zuvor steht aber die Europameisterschaft an. "Besser jetzt als bei der EM", kommentierte Kapitänin Alexandra Popp die Niederlage in Serbien. "Wer weiß, wofür es am Ende gut ist."

Vorläufiger EM-Kader am 16. Mai

"Wir müssen die richtigen Schritte machen, sonst wird es gegen jeden Gegner schwer", sagte Voss-Tecklenburg, die am 16. Mai ihren vorläufigen EM-Kader nominieren wird und im Juni drei Lehrgänge plant.

