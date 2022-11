Voss-Tecklenburg: "Das ist ein guter Schritt für uns"

71 Heimspiele blieb die Frauen-Nationalmannschaft der USA unbezwungen, die Serie riss gegen die DFB-Frauen. Martina Voss-Tecklenburg ordnete den Erfolg beim Weltmeister entsprechend ein.

Merle Frohms war happy: "Es ist geil zu sehen, wie wir uns hinten raus kombinieren", freute sich die deutsche Nummer 1 nach dem Last-Minute-Sieg am Donnerstagabend bzw. Freitagmorgen deutscher Zeit im Testspiel beim Weltmeister. Aber auch die Torhüterin vom VfL Wolfsburg trug mit ihrer tollen Leistung entscheidend zum Erfolg bei.

Die USA hatten zuvor 71 Heimspiele lang nicht mehr verloren. Diese Serie ist in Fort Lauderdale (Florida) gerissen. Die deutsche Elf war in der 52. Minute überraschend in Führung gegangen. Ein Pfostenschuss der Münchnerin Klara Bühl prallte an den Rücken von US-Torhüterin Casey Murphy und von dort ins Tor (52.). Die eingewechselte Weltfußballerin von 2019, Megan Rapinoe, glich in der 85. Minute aus, bevor die ebenfalls eingewechselte Paulina Krumbiegel von der TSG Hoffenheim nach toller Vorarbeit von Jule Brand aus kurzer Distanz den Siegtreffer erzielte (89.).

Paulina hat es sehr, sehr gut gemacht. Sie hatte eine gute Spielruhe und war sehr aktiv - offensiv und defensiv. Martina Voss-Tecklenburg

"Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Der Mannschaft zum Sieg zu verhelfen, war ein geiles Gefühl", freute sich die Hoffenheimerin, die über 45 Minuten eine gute Leistung zeigte. "Paulina hat es sehr, sehr gut gemacht. Sie hatte eine gute Spielruhe und war sehr aktiv - offensiv und defensiv", lobte Martina Voss-Tecklenburg die Siegtorschützin.

Insgesamt war die Bundestrainerin aber nicht ganz zufrieden. Dafür war die deutsche Defensive in der 1. Halbzeit zu anfällig. Besonders Innenverteidigerin Sjoeke Nüsken und Außenverteidigerin Sophia Kleinherne hatten reichlich Mühe gegen die Amerikanerinnen, die ihre guten Chancen nicht zur Führung nutzen konnten.

Eine Frage des Willens

"Wir haben die USA zu vielen Torchancen gebracht, die wir aber mit viel Mentalität verteidigen konnten. In der 2. Halbzeit haben wir es besser gemacht", bilanzierte Voss-Tecklenburg und ergänzte: "Das Tempo war enorm, es ging am Anfang hin und her. Wir können aber auf Fehler immer reagieren und uns taktisch anpassen. Das ist ein guter Schritt für uns." Für Stürmerin Laura Freigang war der Sieg primär eine Frage des Willens. "Wir wollten unbedingt dieses Spiel gewinnen." Das ist gelungen.

Am Sonntag spielt der Vize-Europameister ein zweites Mal gegen den Weltmeister. Anpfiff in Harrison (New Jersey) ist um 23 Uhr deutscher Zeit.