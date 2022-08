Voss-Tecklenburg: "Das haben wir uns nicht erträumt"

Knapp eine Woche ist die bittere Finalniederlage der deutschen Frauen bei der EM nun her. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kann aus dem Turnier einiges mitnehmen - und hofft auf einen nachhaltigen Einfluss auf den Frauen-Fußball.

"Wir haben natürlich gehofft, dass wir tollen, mitreißenden Fußball spielen", sagte Voss-Tecklenburg am Samstagabend beim Besuch im "Aktuellen Sportstudio". "Aber dass dann am Ende fast 18 Millionen unser Endspiel sehen und wir diese EM so spielen, wie wir sie gespielt haben, das haben wir uns nicht erträumt."

Die deutsche Mannschaft aber zeigte mitreißenden Fußball und nahm ein ganzes Land mit. Bis ins Finale ging es für die Mannschaft von Voss-Tecklenburg. Dort hatte England knapp die Nase vorn und siegte in der Verlängerung. Für den Frauen-Fußball hat diese Mannschaft in diesem Turnier natürlich einiges gemacht. "Klar war die Enttäuschung erstmal groß, aber spätestens, als wir am Römer in Frankfurt angekommen sind und gesehen haben, wie wir die Menschen begeistert und erreicht haben, wie sehr wir für den zweiten Platz gefeiert wurden, hat das schon für einiges entschädigt", sagte Torhüterin Merle Frohms, die ebenfalls im ZDF-Studio vor Ort war.

Die Hoffnung für Spielerinnen und Trainerinnen ist nun natürlich, dass dieses Turnier auch Auswirkungen auf die Bundesliga hat. Was es in der Zukunft braucht, um den Frauen-Fußball weiter zu etablieren und noch populärer zu machen, weiß die Bundestrainerin. "Wir brauchen Anstoßzeiten zur Primetime, nicht nur bei der Frauen-Nationalmannschaft", wünscht sich Voss-Tecklenburg.

Frohms: "Die Euphorie mitnehmen"

Die 54-jährige Trainerin schob hinterher: "Ich wäre auch für Grundgehälter in der Bundesliga für alle Fußballerinnen, dass sie nicht mehr nebenher arbeiten müssen. Außerdem bin ich für Gerechtigkeit bei den Talenten. Talent ist keine Frage des Geschlechts, auch die Toptalente bei den Mädchen sollen ins NLZ können." Für Frohms ist derweil klar, dass es nun darum geht, "die Euphorie mitzunehmen. Es geht auch darum, dass die Vereine das unterstützen und uns sichtbar machen, wir müssen die Stadien vollkriegen."