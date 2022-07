Vos gewinnt und übernimmt Gelb - Süßemilch und Cavalli mit schweren Verletzungen

Die Ex-Weltmeisterin Marianne Vos aus den Niederlanden hat die 2. Etappe der Tour de France Femmes gewonnen und dadurch Gelb erobert. Wie am Sonntag gab es viele Stürze - unter anderem von Laura Süßemilch.

Marianne Voss jubelt über ihren Sieg auf der 2. Etappe. AFP via Getty Images

136,4 Kilometer waren zwischen Meaux und Provins zu absolvieren, die Etappe verlief mehrheitlich flach. Dennoch schaffte es eine Ausreißergruppe, mit wenigen Sekunden Vorsprung auf das Peloton, den Sieg unter sich auszumachen. Die stärksten Beine unter den Führenden hatte Vos, die 35-jährige Ex-Weltmeisterin setzte sich 3:14,02 Stunden vor der Italienerin Silvia Persico sowie der Polin Katarzyna Niewiadoma vom deutschen Team Canyon//Sram-Racing durch.

Vos, die zum Auftakt am Sonntag Zweite geworden war, übernahm damit auch das Gelbe Trikot der Gesamtwertung zehn Sekunden vor Persico und zwölf Sekunden vor Niewiadoma. "Es ist ein schöner Tag", sagte Vos. Es sei "definitiv der beste Sieg" ihrer bisherigen Karriere gewesen.

Einmal mehr war das Finale der Etappe von schweren Stürzen geprägt. Gleich dreimal kamen innerhalb der letzten 30 Kilometer mehrere Fahrerinnen zu Fall. Betroffen waren unter anderen die Top-Profis Marta Cavalli aus Italien und Cecilie Ludwig aus Dänemark. Auch Laura Süßemilch stürzte, die 25-Jährige vom belgischen Team Plantur-Pura blieb regungslos am Straßenrand liegen.

Schwere Verletzungen bei Süßemilch und Cavalli

"Sie hat sich zwei Wirbel gebrochen und muss vorerst eine Halskrause tragen. Die Brüche sind stabil, und sie hofft, bald nach Deutschland zurückkehren zu können", schrieb ihr belgisches Team Plantur-Pura am Montagabend in den sozialen Medien. Schlimm hat es auch Cavalli erwischt. Das Team FDJ-Suez bestätigte am Montagabend, dass Cavalli ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat.

Wiebes verliert gelbes Trikot

Zudem spielte starker Seitenwind eine bedeutende Rolle, wodurch das Hauptfeld in mehrere Teile zerfiel und die Auftaktsiegerin Lorena Wiebes den Anschluss zur Spitze und ihr Gelbes Trikot verlor.

Am Dienstag wird es vor allem im Finale profilierter. Nach dem Start in der Champagnerstadt Reims geht es zunächst flach in Richtung Süden. Nach einer 180-Grad-Schleife geht es über drei Bergwertungen nach Épernay. Nach 133,6 Kilometern dürfte es zum Sprint einer kleineren Gruppe kommen.

2. Etappe Meaux - Provins (136,40 km):

1. Marianne Vos (Niederlande) - Jumbo-Visma Women Team 3:14:02 Std.; 2. Silvia Persico (Italien) - Valcar-Travel & Service + 0 Sek.; 3. Katarzyna Niewiadoma (Polen) - Canyon-SRAM Racing; 4. Elisa Longo Borghini (Italien) - Trek - Segafredo + 2; 5. Maike van der Duin (Niederlande) - Le Col - Wahoo + 12; 6. Lorena Wiebes (Niederlande) - Team DSM + 29; 7. Julie De Wilde (Belgien) - Plantur-Pura; 8. Rachele Barbieri (Italien) - Liv Racing Xstra; 9. Lotte Kopecky (Belgien) - Team SD Worx; 10. Maria Giulia Confalonieri (Italien) - Ceratizit - Wnt Pro

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 2. Etappe:

1. Marianne Vos (Niederlande) - Jumbo-Visma Women Team 5:07:46 Std.; 2. Silvia Persico (Italien) - Valcar-Travel & Service + 10 Sek.; 3. Katarzyna Niewiadoma (Polen) - Canyon-SRAM Racing + 12; 4. Elisa Longo Borghini (Italien) - Trek - Segafredo + 18; 5. Maike van der Duin (Niederlande) - Le Col - Wahoo + 28; 6. Lorena Wiebes (Niederlande) - Team DSM + 35; 7. Lotte Kopecky (Belgien) - Team SD Worx + 41; 8. Rachele Barbieri (Italien) - Liv Racing Xstra + 45; 9. Julie De Wilde (Belgien) - Plantur-Pura; 10. Demi Vollering (Niederlande) - Team SD Worx